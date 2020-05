Už od minulého úterý se schází fotbalisté Žďáru nad Sázavou. „Držíme se vládních nařízení, hřiště máme rozdělené na jednotlivé části a trénujeme ve skupinách. První dva týdny budou hlavně o tom, abychom kluky s balonem rozběhali. Musíme zjistit, jak na tom kondičně jsou. Pracovat budeme určitě hlavně s míčem,“ vysvětlil trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Rozdílů v připravenosti mezi svými ovečkami si ovšem všiml. „Už na prvním tréninku bylo vidět, že někteří kluci jsou na tom fyzicky výborně, jiní naopak mnohem hůř. Myslím si ale, že to půjde, je potřeba dostat hráče do správného tempa.“

Až do 25. května chtějí ve Žďáře pokračovat v tomto rytmu. „Pak by se k nám měli připojit i dorostenci a začneme tvořit kádr na novou sezonu. Na přelomu června a července si dáme na týden, nebo deset dní přestávku a zahájíme klasickou letní přípravu. Je to ale jen plán, vše se ještě může změnit,“ zdůraznil kouč FC Žďas.

V červnu by měly jeho ovečky sehrát tři až čtyři přípravné zápasy. „To samé pak i v červenci. Chceme hrát s týmy z divize či krajského přeboru, když se to podaří, tak možná i z třetí ligy. Domluvený jsem už s Bystřicí, Boskovicemi a Novou Vsí. Více budu vědět v nejbližších dnech.“

Případné posílení kádru se ve Žďáře zatím neřešilo. „Vyjde nám šest dorostenců, s nimi počítáme do přípravy. Rádi bychom někoho přivedli, ale ještě je na to brzy,“ dodal Petr Nedvěd.

Stejně jako ve Žďáře, trénují od minulého úterý rovněž v Bystřici nad Pernštejnem. Také kádr divizního nováčka se zatím připravuje ve skupinách. „Jakmile se nařízení uvolní, začneme naplno. Předtím měli hráči individuální plány, které svědomitě plnili, to mě potěšilo. Někdo samozřejmě více, jiný méně, ale nepřišel nikdo, kdo by se na to vykašlal,“ lebedil si trenér Oldřich Veselý.

Se svými svěřenci začal vyloženě v poklidném tempu. „Vesměs se jedná o nahrávková cvičení, nebo střelbu na branku. Postupně bychom však chtěli najet na klasický režim. To znamená tréninky třikrát týdně a o víkendu přípravný zápas.“

Divizní nováček vydatně posiloval už před jarními odvetami. V zimě se do kádru vrátili zkušení záložníci Luboš Zbytovský s Martinem Malým. „Pokud nikdo neodejde, tak nejsme nuceni posilovat. O tom, že by někdo z hráčů chtěl odejít, zprávy nemám. Myslím si, že na divizi máme dobrý tým, ale vyloučit se nic nedá. Pokud by se objevila možnost zisku kvalitní posily, bránit se tomu nebudeme,“ potvrdil lodivod Bystřice.

Ten už má také domluvená dvě přípravná utkání s konkrétními termíny. „Poslední květnovou sobotu doma přivítáme Žďár, o dva týdny později k nám pak zavítají hráči Boskovic. Trénovat budeme do 20. června, poté budou mít hráči volno. Podle aktuální situace se pak znovu sejdeme přibližně v polovině července,“ nastínil Oldřich Veselý.

Posledním ze zmíněného trojlístku jsou fotbalisté Velké Bíteše. Ti si zatím dávají na čas. „Máme v plánu se poprvé sejít až devatenáctého května. Do tohoto data jsem přípravu nechal na hráčích. Poté začneme trénovat v podstatě udržovacím způsobem. Zatím totiž není stanovený začátek nového ročníku, podle toho se přizpůsobíme a budeme řešit i samotnou hlavní přípravu,“ sdělil kouč Velké Bíteše Marek Zúbek.

Ten podle dosavadní komunikace se svými ovečkami předpokládá, že se individuálně udržují tak, aby byli v rámci možností připraveni. „Jejich kondice bude určitě adekvátní tomu, že dva měsíce nic moc dělat nemohli. Nemůžeme proto na hřiště naběhnout naplno, to by za dva týdny nebylo s kým trénovat. Navíc by hlavní předsezónní příprava v létě byla až příliš dlouhá.“

Letos v létě bude ještě o to důležitější, ale také obtížnější, vyladit formu na ten správný okamžik. „Nechceme nic přepálit, musíme formu dobře načasovat na začátek dalšího ročníku. I proto jsem zatím na červen nedomlouval přátelská utkání, počítám s nimi až v červenci. Může se to však ještě změnit,“ přemítal kormidelník klubu z města na pomezí jižní Moravy.

Ve Velké Bíteši navíc nepočítají s přestávkou před zahájením letní přípravy. „Na dovolené se letos nepojede, proto plynule najedeme na klasickou letní přípravu. Tréninky nyní, v první fázi, nebudou náročné, není proto potřeba, abychom si museli dávat nějakou přestávku,“ potvrdil Marek Zúbek.