Odehraných pět kol moravskoslezské divize D, tedy přesná třetina podzimní porce zápasů, to je ideální příležitostí k tomu, aby se sportovní redakce Deníku zaměřila na to, jak si fotbalové kluby z Vysočiny zatím vedou.

Komu se daří a kdo naopak zatím tápe?

SOLIDNÍ ROZJEZD

Zatím nejlépe si v tabulce stojí fotbalisté Nového Města na Moravě. Ti po pádu ze třetí ligy mužstvo vhodně doplnili talentovanými mladíčky z blízkého okolí. Současně ale platí, že výzvy v podobě těžších protivníků Vrchovinu teprve čekají.

Skvělý úvod. Fotbalisté Humpolce i Slavoje Polná zatím v novém ročníku excelují

Na slušné jaro zatím navazují fotbalisté Humpolce. Deset bodů z pěti kol je více než solidní bilance. „Sezona bude ještě hodně dlouhá, proto se počítá každý bod. My určitě nebudeme v top trojce soutěže, ale chceme nyní nasbírat co nejvíce bodů. Je otázkou, na co to bude stačit, ale připravujeme se tak, abychom byli schopní hrát s každým,“ nepodléhal sebeuspokojení lodivod Humpolce Roman Veselý.

Shodný počet bodů s celkem z Pelhřimovska má také nováček z Polné. Ta přitom postoupila z druhého místa krajského přeboru jen díky odhlášení juniorky Jihlavy ze soutěže.

Navíc přes léto takřka neposílila. „Je to parádní start, ale naše cíle se ani přes to nikterak nezměnily. Neustále se v tabulce díváme hlavně pod sebe, jaký máme odstup od spodku tabulky. Těžké zápasy proti celkům z jižní Moravy nás teprve čekají,“ uvědomoval si kouč Polné Lukáš Adamec.

Velké problémy. Fotbalisté Speřic i Velkého Meziříčí doplácí na spoustu absencí

Spokojenost po loňském zpackaném ročníku musí s úvodem této sezony panovat v Havlíčkově Brodě. Ten pod vedením nového trenéra Martina Slavíka ještě neprohrál.

„PRŮMĚRŇÁKOVI“

Nejprve dvě prohry, ale poté zisk sedmi bodů. Fotbalisté Velké Bíteše potvrzují, že by se i letos měli pohybovat v klidném středu tabulky. To samé se dá říci také o Ždírci nad Doubravou, který má jen o bod méně.

Až do víkendového kola mohli být se vstupem spokojeni také ve Staré Říši. Ztracené vedení 2:0 v Tasovicích, prohra 2:3, navrch ztráta vyloučeného Cejpka ale tento dojem poněkud kalí.

ZADĚLÁNO NA MALÉR

Určitě bohatší bodový příděl si představovali v Pelhřimově, který loni doslova prolétl krajským přeborem. Mrzí určitě domácí těsné prohry s Humpolcem a Polnou.

Možný favorit přeboru? Mladé fotbalisty třebíčské Fošky sráží mizerná koncovka

Že po hodech obyčejně přichází půst, se názorně přesvědčují ve Žďáře nad Sázavou. Fotbalisté FC Žďas loňskou divizní štiku nepřipomínají ani v nejmenším. „Sešlo se více faktorů. Nepovedená příprava s řadou absencí, spousta zraněných, kdy pravidelně chybí čtyři až šest hráčů z loňské úspěšné sestavy a také pokles formy řady hráčů. Navíc teď do naší branky padne prakticky všechno,“ stýskal si trenér Žďáru Václav Pohanka.

Bez výhry, jen se dvěma body, jsou fotbalisté Speřic a Velkého Meziříčí. Oba týmy trápí četné absence, fotbalisté TJ Dálnice postrádají především útočnou jedničku Pavla Svobodu, kterého trápí zdravotní problémy.

U Velkého Meziříčí se po sestupu ze třetí ligy až takové problémy nečekaly. „Naše výsledky o něčem vypovídají, dva body jsou hodně málo. Měli jsme zkraje těžší los, nebudeme si nic nalhávat. Zpětně mě mrzí, že jsme nezískali více bodů z prvních dvou kol, ale takový už bohužel fotbal je. Musíme to ještě nějakou dobu vydržet, protože teď jedeme do Žďáru a pak doma přivítáme béčko Zbrojovky. Až pak nás čekají mančafty, které ukážou, jak na tom jsme,“ řekl kouč Velmezu Jan Šimáček.