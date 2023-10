V základní sestavě mančaftu z města pod dálničním mostem se na pozici stopera opět objevil trenér Jan Šimáček. „Vzhledem k tomu, že nás v průběhu týdne trénovalo z různých důvodů jen osm, bylo jasné, že budu muset nastoupit,“ vysvětloval čtyřicetiletý lodivod.

Derby však jen opět ukázalo všechny neduhy, kterými hra Velkého Meziříčí trpí. Vrchovina šla do vedení v závěru úvodní dvacetiminutovky po zaváhání jednoho z domácích borců ve vlastním velkém čtverci.

Inkriminovanému okamžiku byl hrající kouč prakticky nadosah. „Je to pořád dokola. Můžeme balon odkopnout, místo toho jej ztratíme a inkasujeme. My takový gól nedáme. Navíc ta střela byla ještě tečovaná, jinak by ji gólman měl,“ kroutil hlavou Šimáček.

Dalším velkým problémem v mezihře posledního celku divizní tabulky bylo velké množství nevynucených ztrát. „Obávám se, že to není dáno psychikou z postavení v tabulce, ale naší nekvalitou. Nevím, jak to hráči vnímají, ale nikdo jim tu nevyhrožuje, určitě nejsou pod tlakem. Kazíme ovšem tak jednoduché přihrávky, že to není možné,“ zlobil se.

Přitom úvodní pasáž druhého dějství hráčům Meziříčí vyšla. „Po dlouhé době jsme si vypracovali gólové příležitosti. Měli jsme jich více než za předchozích pět zápasů dohromady. Když ale nedáme gól, nemůžeme chtít bodovat,“ stýskal si.

Hostující soubor pak sedm minut před závěrečným hvizdem sudího definitivně rozhodl – 0:2. „Předchozí šance hosté zahodili, díky čemuž jsme byli dlouho ve hře. Zápas byl otevřený až do úplného závěru, bohužel pro nás dopadl tradičním scénářem,“ dodal Šimáček.

V táboře Nového Města panovala po utkání spokojenost. „Věděli jsme, že Meziříčí má problémy se sestavou, která bude hodně poslepovaná. Zápas proto vypadal zhruba tak, jak jsem předpokládal, nijak nás nepřekvapili,“ komentoval kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

S nedělním výkonem svých oveček mohl být vcelku spokojený. Hostující soubor měl od první minuty zápas pod kontrolou. Jen slabší koncovka byla tím jediným, co mohl svému celku vyčíst. „Je to tak. První půle byla od nás velmi dobrá, jen jsme měli vést ne o jednu, ale o tři branky. Mohli jsme pak hrát s daleko větším klidem,“ poznamenal.

Kromě čtvrthodiny zkraje druhé půle byla hra neustále pod kontrolou hráčů v modrém. „Je pravdou, že patnáct nebo dvacet minut v úvodu druhého dějství bylo od nás trošku hluchých. Ale pak už jsme opět měli převahu,“ lebedil si Lukáš Michal.

Neměl obavu o výsledek, když pojišťovací druhý gól dlouho nepřicházel? „Určitá obava tam samozřejmě byla. Tak to holt je, když se nepřidá druhý gól, hraje se hůře. Pak je to jen o jednom gólu, který můžeme inkasovat. Po vstřeleném druhém už je to jiné. Klukům jsem o přestávce říkal, že čím dříve rozhodneme, tím lépe. Bohužel nám to trvalo,“ přiznal.