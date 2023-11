Ačkoliv k definitivnímu dohrání podzimní části moravskoslezské divize D sezony 2023/2024 ještě zbývá páteční dohrávka mezi fotbalisty Břeclavi a Ždírce nad Doubravou, Deník se již rozhodl hodnotit. A to kompletní jedenáctku z Vysočiny.

SFK NOVÉ MĚSTO N. M.

Fotbalisté Vrchoviny se rychle oklepali z červnového sestupu ze třetí ligy. Jako jediní dokázali konkurovat nejlepší dvojici, když vedoucí rezerva Zbrojovky utrpěla jedinou prohru právě v Novém Městě.

Obrovskou devízou mužstva je nasazení a důraz, který doma ještě zvýrazňují leckdy až fanatičtí, ale svůj tým skvěle podporující fanoušci. „Chtěl jsem hrát nahoře, to se nám daří, proto můžeme být s podzimem spokojení,“ usmíval se kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

FC ŽĎAS ŽĎÁR N. S.

Ještě po polovině podzimu to vypadalo na velký průšvih, nakonec je z toho umístění v elitní pětce. Fotbalisté FC Žďas nabrali zkraje října výtečnou formu, posledních šest kol stoprocentně bodovali!

Jen dobře, protože se spekuluje o odchodu ofenzivního esa, útočníka Šerého do Rakouska, stejně jako možném konci i některých dalších opor… Bodový polštář si pod Zelenou horou vytvořili.

FC SLOVAN H. BROD

Oproti loňsku znatelný progres. Léčba novým trenérem Slovanu viditelně prospěla. Pravidelný bodový přísun se zadrhl až v úplném závěru, kdy stále ještě hodně mladý celek poslední tři kola prohrál.

Přesto může s průběhem podzimu panovat v Brodě spokojenost. „Bodů máme dost, ale chtěl jsem jich mít ještě o něco více,“ neskrýval trenér Martin Slavík.

A.F.C. HUMPOLEC

Další příjemné překvapení. Už loňské jaro se Humpolci vydařilo a v dalším ročníku na něj celek jen navázal. Na hrotu řádil produktivní Savi, velkou sílu prokazoval tým hlavně v domácím prostředí.

Zde poprvé ztratil body, navrch hodně smolně, až v posledním kole proti Vrchovině. „Tým jsme přestavěli, od loňska je mladší a pohyblivější. To je výsledek naší práce, jsem proto rád, že máme tolik bodů,“ lebedil si lodivod A.F.C. Roman Veselý.

FC PBS VELKÁ BÍTEŠ

Splnili očekávání. Celý podzim jeli fotbalisté Velké Bíteše na vlnách. Po nepodařeném startu přišla série sedmi zápasů bez porážky, která svěřence trenéra Marka Zúbka katapultovala do vrchních pater tabulky.

Závěrečná třetina už nebyla tak slavná, přesto je zisk jednadvaceti bodů a osmá příčka solidním příslibem pro jarní odvety.

SLAVOJ POLNÁ

Jako velká voda vtrhl staronový nováček do divize. Prakticky bez posílení totiž v první polovině podzimu Polná doslova válcovala konkurenci.

Poté ale jakoby Slavoji došel dech. Sérii sedmi porážek v řadě přerušila až důležitá závěrečná výhra ve Staré Říši. „Před sezonou bych sedmnáct bodů bral, mohli jsme jich ale mít více. Čeká nás náročné jaro,“ uvědomoval si kormidelník Polné Lukáš Adamec.

TATRAN ŽDÍREC N. D.

Zatím desátou příčku ještě může Tatran vylepšit páteční dohrávkou v Břeclavi. Právě tento nedohraný duel zřejmě celek z Havlíčkobrodska nejvíce poznamenal.

V něm totiž, zřejmě natrvalo, přišel o útočníka Matěje Vopršala. „S jeho zraněním nám odešla individuální kvalita v ofenzivě. Nemáme najednou nikoho, kdo by to vzal na sebe,“ přiznal kouč Ždírce Michal Votava.

FK MARATON PELHŘIMOV

Po návratu do čtvrté ligy po šesti letech tvrdě platili fotbalisté Pelhřimova nováčkovskou daň. Po fotbalové stránce mančaft na divizi určitě má, svoji roli však na této úrovni hrají i jiné aspekty.

Zkušený trenér FK Maraton to dobře viděl. „Chyběl nám větší důraz v obou šestnáctkách, kde se o výsledku rozhoduje. Dobře víme, že nás na jaře čeká boj o holý život,“ tvrdil už v průběhu podzimu Richard Zeman.

TJ DÁLNICE SPEŘICE

Metu, kterou byl zisk patnácti bodů, fotbalisté Speřic nesplnili o tři bodíky. Ty ztráceli především v domácím prostředí. Nejvíce asi mrzí „odevzdaná“ prohra s Břeclaví v polovině října.

Opět po roce tak klub ze stovkové vesničky na Vysočině čekají perné záchranářské boje.

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Bez důrazu a nasazení se nedá vyhrávat ani v divizi. To po pádu ze třetí ligy poznali také o patro níž ve Velkém Meziříčí. A to to ještě tři týdny zpět vypadalo na totální průšvih.

Devět bodů z posledních tří kol dostalo celek z města pod dálničním mostem z nejhoršího. „Přes zimu musíme mužstvo posílit, aby divizi dokázalo udržet,“ zdůraznil trenér Jan Šimáček, který musel týmu vypomoci i na hřišti, ale po třech a půl letech na lavičce Velmezu končí.

FSC STARÁ ŘÍŠE

Rozhodně největší zklamání. Vydařené jaro, navrch konsolidovaný kádr, který ještě vhodně doplnili. Do letošního ročníku vstupoval celek z Jihlavska s optimismem, který rozhodně nebyl nikterak nepodložený.

Start do sezony se Staré Říši celkem povedl, ale zlom přišel v pátém kole, kdy ztratila vedení 2:0 na hřišti Tasovic. „Tam nás poškodil sudí a my se z toho nedokázali vzpamatovat. Přitom před sezonou jsem měl z naší hry dobrý pocit, ale podzim byl nakonec hodně špatný. Budeme si muset v klubu sednout a všechno pořádně probrat,“ uvědomoval si trenér Lukáš Staněk, kterému skoro celý podzim až příliš chyběl stoper Kryštůfek.