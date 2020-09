Na tu se posunuli po minulém kole, byť na hřišti Startu Brno „pouze“ remizovali. Kouč současného lídra ovšem zůstával nohama na zemi. „Vůbec to není důvod k tomu, abychom hlavami létali někde v oblacích. Je to samozřejmě příjemné, být na prvním místě, ale je třeba si uvědomit, že máme odehranou teprve polovinu podzimu,“ připomněl Zúbek.

Na vedoucí příčce by ovšem rád vydržel také po derby s Bystřicí. „To je pravda, kdo by chtěl opouštět čelo tabulky. Čeká nás ovšem nepříjemný a kvalitní mančaft, který nám nedá nic zadarmo. Věřím ale, že naši herní pohodu z posledních týdnů potvrdíme i tentokrát a tři body zůstanou doma. Před našimi fanoušky ztrácet nechceme,“ podotkl kouč Velké Bíteše.

Fotbalisté Bystřice před týdnem řešili velké problémy se sestavou. Nyní už by to mělo být lepší. „K dispozici budou útočník Prášil s obráncem Svobodou. Naopak záložník Zbytovský je po operaci s utrženým meniskem, nějakou chvíli si proto nezahraje,“ popisoval kouč Bystřice Oldřich Veselý.

Ten v Bíteši očekává těžký a bojovný zápas. „Velká Bíteš poměrně málo gólů dává, ale ještě méně jich dostává. Její hráči jsou však určitě na koni, bude to náročné. Chtěli bychom se však pokusit přerušit jejich dosavadní sérii bez porážky,“ ubezpečil.

Hosté chtějí vycházet ze zabezpečené obrany. Podobně jako před dvěma týdny při výhře v Tasovicích. „Tam jsme to zvládli, nevidím důvod, proč by nám to nemohlo vyjít také v Bíteši. Určitě nás ale čeká dosud nejtěžší zápas v této sezoně,“ zdůraznil Veselý.