Přesto domácí v půli prohrávali se soupeřem 1:3. Jenže vstup do druhé části hry vyšel bítešským fotbalistům náramně. Mezi 52. a 59. minutou skórovali čtyřikrát, skóre otočili a dovedli duel ke kýženému vítězství.

To jim stačilo, jízdenku do krajského přeboru obdržel Holešov. Však také činovníci klubu po bítešském obratu vyvolali mediální humbuk. „Jé, to je už dávno,“ usmál se při dotazu na průběh utkání bývalý středopolař Velké Bíteše a jeden ze střelců zápasu Jiří Chlup. „Jestli si dobře vzpomínám, potřebovali jsme vyhrát, abychom nesestoupili. Prohrávali jsme, a zápas jsme potom otočili ve druhém poločase. Na nějaké detaily si ale fakt nevzpomenu,“ dodává zkušený hráč.

Zdroj: grafika Deník

„Když je takový výsledek, hned je to u nás podezřelé. Tak to ve fotbale chodí,“ citoval tehdy server isport.cz jednatele Bzence Ladislava Drozdyho.

Ten se zastal i gólmana Kůřila, který v Bíteši inkasoval některé laciné branky. „Neuvěřitelné chyby dělal už v předchozích dvou zápasech. On je ale trojkou týmu. Jednička Maňák je zraněná a dvojka Mrkvica na odchodu do Rakouska,“ vysvětloval.

Velká Bíteš letos slaví devadesát let činnosti. V divizi obsadila sedmou příčku tabulky, byla druhá nejlepší z vysočinských celků v tabulce a v létě se tým bude chystat na sedmou sezonu v soutěži v řadě.

VELKÁ BÍTEŠ - BZENEC 6:4 (1:3)

Góly Bíteše: 42., 52., 53. Pohl, 54. Pokorný, 59. Valsa, 76. Chlup (PK).

Sestava Bíteše: M. Pelán - Máca (87. Loub), Mucha, Horký, Mrňa - Pokorný, T. Pelán, Chlup, Šimončič (76. Malý) - Valsa (64. Čech), Pohl.