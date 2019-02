Žďár nad Sázavou /ROZHOVOR/ – S nadsázkou se dá říci, že se jedná o okresní fotbalový přestup této sezony. Jedna z opor divizních fotbalistů FC Žďas Žďár, útočník Matěj Vopršal, totiž míří o soutěž výš, do Nového Města na Moravě. „Zkusit MSFL je pro mě velkou výzvou,“ říká třiadvacetileté střelecké eso.

Útočník Matěj Vopršal míří po dvou a půl letech ve Žďáře do Nového Města na Moravě. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Co bylo hlavním hnacím motorem na vašem zimním přesunu ze Žďáru do sousedního Nového Města?

Dostal jsem nabídku z třetí ligy, navíc z klubu, který trošku znám. Bylo pro mě proto velkou motivací to vyzkoušet.



Už v létě byla tato nabídka na stole, tehdy jste však vábení Vrchoviny odolal. Co se za půl roku změnilo?

Situace ve Žďáře pro mě na podzim nebyla úplně ideální, cítil jsem, že je čas na změnu, potřeboval jsem nový impulz. Vrchovina je kousek, k tomu fanoušci i tamní prostředí jsou mi hodně sympatičtí.



V novém působišti se od vás budou očekávat především branky, to by pro vás ale nemělo být ničím novým?

Přesně tak. Tlak určitě nebude větší než ve Žďáře, protože všude, kam jsem přišel, se ode mě očekávalo střílení branek. Od každého útočníka se v novém týmu góly očekávají, chci je však od sebe také já sám.

S trenérem Zemanem se znáte z působení v Havlíčkově Brodě. Jak se těšíte na obnovení spolupráce?

Těším se moc, protože se známe docela dlouhou dobu. V Brodě tehdy spolupráce fungovala výborně, nyní jsme spolu byli v dlouhodobějším kontaktu, navzájem dobře víme, co od sebe očekávat.



V klubu z města pod Zelenou horou jste strávil dva a půl roku. Jak na ně budete vzpomínat?

Jsem za ně rád. Když jsem přicházel, hráli jsme o záchranu, i sám jsem se v premiérové sezoně trošku hledal. Druhý ročník už byl dobrý, dal jsem dvacet gólů, navíc jsme v tabulce byli nahoře. Parta tu byla dobrá, vesměs mladí kluci, servis a lidé okolo klubu fungují výborně, po této stránce jsem si nemohl na cokoliv stěžovat.



Nyní se můžete těšit na ostré boje v Moravskoslezské fotbalové lize. Bude to oproti divizi velký skok?

Třetí ligu jsem sice ještě nehrál, ale z přípravných utkání proti těmto klubům docela obrázek mám. Asi to bude podobné, ale nasazení a intenzita hry budou určitě na vyšší úrovni než v divizi. Ale těším se, je to pro mě výzva.



Sledoval jste podzimní výkony a výsledky svého nového klubu?

Byl jsem se podívat osobně, viděl jsem i několik sestřihů, takže ani to pro mě není úplná neznámá.



Pokud jde o kádr Vrchoviny, znáte se z minulosti s některými novými spoluhráči?

Tím, že Vrchovina hrála dlouho dobu divizi, tak drtivou většinu kluků znám ze vzájemných zápasů, nebo z různých mládežnických výběrů. Do něčeho úplně nového tak stoprocentně nejdu.



Jakou střeleckou metu jste si před sebe do nadcházející půlsezony v dresu Vrchoviny stanovil?

Musím říci, že jsem nad tím přemýšlel. Naším hlavním jarním úkolem je záchrana, pokud dám jen jediný gól a podaří se to, budu spokojený. Jinak šest či sedm vstřelených branek by byly bilancí, která by mě uspokojila.



Co bude podle vás klíčem k záchraně třetí ligy v Novém Městě na Moravě i pro další ročník?

Musíme být silní především v domácím prostředí. Vyhrávat bychom samozřejmě chtěli v každém zápase, to je zcela zřejmé, ale v této soutěži platí rozhodně ještě víc než v divizi, že z venkovního prostředí je každý bod zlatý a doma musíme vytvořit nedobytnou tvrz.