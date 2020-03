Z trojlístku klubů ze žďárského okresu, které letos působí v moravskoslezské divizi, je na tom nejhůře právě ten z bývalého okresního města.

Hráči FC Žďas totiž aktuálně ani nemají kde trénovat! „Vedení města v pátek rozhodlo o úplném uzavření fotbalového areálu. Aktuálně to tedy vypadá tak, že se skutečně nemáme kde připravovat,“ krčí rameny trenér Žďáru Petr Nedvěd.

S touto situací se ale rozhodně nehodlá smířit. „Chci to samozřejmě nějak řešit, protože rozhodnutí ze strany města přišlo ještě předtím, než Česká unie sportu vyhlásila, že tréninky do počtu třiceti osob mohou dál probíhat,“ vysvětluje kormidelník FC Žďas.

Svým svěřencům dal prozatím týden volna. „Během příštího týdne bych o tom chtěl jednat. Pokud by se ve Žďáře situace nezměnila, znamenalo by to pro nás nutnost jezdit jinam. Další věcí je to, jakým způsobem se bude celá situace vyvíjet na republikové úrovni,“ zdůraznil Nedvěd.

S přijatými opatřeními ze strany vedení státu jinak souhlasí. „Myslím si, že jsou to oprávněná rozhodnutí. Nikdo neví, kdo může být nakažený a do karantény by se tak lehce mohlo dostat celé mužstvo. Musíme si s tím nějak poradit.“

PŘÁTELÁKY NEŘEŠÍ

V podobně souhlasném duchu hovořil také trenér Velké Bíteše Marek Zúbek. Jeho ovečky měly v sobotu odehrát generálku na jarní část sezony na hřiště rezervy Jihlavy. Místo toho musel klub přerušit veškerou činnost. „Pokud nám to nařízení státu dovolí, budeme trénovat a připravovat se dál tak, jako doposud. Co se týká případných přípravných zápasů, v tuto chvíli neumím odpovědět,“ sdělil Marek Zúbek.

TERMÍNY BY SE NAŠLY

Se svými kolegy drží basu také trenér nováčka letošního ročníku čtvrté nejvyšší soutěže. „S nařízením naší vlády plně souhlasím, zdraví je přednější. Situace je bohužel taková, že nikdo neví, co bude dál,“ uvědomuje si kormidelník Bystřice Oldřich Veselý.

Podle něj by ale nemusel být takový problém soutěž ještě dohrát. „Ve čtrnáctičlenné soutěži se termín pro dohrávky pokaždé najde. My s tím problém nemáme. Navíc se v této skupině nejezdí velké dálky k venkovním utkáním, dalo by se to zvládnout.“

Tréninkový proces se v Bystřici nijak výrazně nemění. „Budeme se chystat jako na každé další kolo. Pokusíme si zajistit také nějaký přátelský zápas a budeme čekat na další rozhodnutí,“ doplnil Oldřich Veselý.