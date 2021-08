Je to jako vracející se noční můra. Už loni na podzim zažíval kádr fotbalistů Bystřice nad Pernštejnem neustálé zdravotní komplikace. Rok se s rokem sešel a situace je stejná, ne-li horší. „Chybí mi sedm hráčů,“ mračil se trenér Oldřich Veselý.

Bohužel se navíc často jedná o klíčové muže základní sestavy. „Luboše Zbytovského, motor naší středové řady, stále trápí zadní stehenní sval. Svalové zranění nepouští do hry také dalšího středového záložníka Padrtku. Stoper Svoboda má pro změnu naštípnutý kotník,“ jmenoval jen některé marody kouč Bystřice.

A to se mu v prvním kole na půdě Startu Brno ještě zranil kapitán Radek Sklenář. Vyhlášeného bojovníka ovšem jen tak něco nezastaví. „Po srážce s gólmanem Startu musel do nemocnice a na hlavě měl deset stehů. Do zápasu s Tasovicemi ovšem vyběhl,“ ocenil Veselý přístup lídra mužstva.

Při současných problémech si může o to více považovat, že se vedle obránce Jiránka podařilo v létě získat ještě jednoho hráče z Jihlavy. A rovněž do defenzivní řady.

Dvacetiletý stoper Vít Vraspír okamžitě naskočil do základní sestavy. „S Frantou Kuldanem vytvořili výbornou dvojici. Víťa už nechtěl dál pokračovat v Jihlavě a chtěl s fotbalem úplně skončit. Díky Adamovi Jiránkovi se nám jej podařilo přemluvit,“ oddechl si.

Po slibné remíze 2:2 na hřišti Startu Brno ovšem Bystřice ve druhém kole doma podlehla Tasovicím vysoko 1:4. „Zápas se musel divákům líbit, hrálo se nahoru dolů. Jenže zatímco Tasovice své šance využily, my bohužel nikoliv,“ postýskl si.

V neděli tak Bystřičtí potřebují na stadionu Humpolce bodovat. „Snad už se vrátí někteří marodi. Potřebujeme zvítězit, protože tabulka se začne trhat a my nechceme být v jejím spodku,“ zdůraznil Veselý.