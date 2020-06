Prvních dvacet minut sobotního dopoledního duelu se odehrávalo zcela v režii domácí Bystřice. „Vstřelil jsme dvě branky, navíc tu třetí, také regulérní, nám rozhodčí neuznal. Dařila se nám kombinace a Boskovice jsme dostali pod tlak,“ pochvaloval si bystřický lodivod Oldřich Veselý.

Jenže úvodní tempo domácí možná až příliš přepálili. Boskovice postupně převzaly iniciativu. „Hosté do přestávky snížili, navíc ještě zahrozili střelou do břevna,“ všiml si.

Po změně stran už tempo hry nebylo takové jako v úvodním dějství. „Těší mě, že jsme dokázali na vyrovnávací branku Boskovic zareagovat a v závěrečné dvacetiminutovce kluci zápas překlopili na naši stranu. Hosté ukázali kvality divizního mančaftu, utkání mělo úroveň, jsem spokojený,“ dodal Veselý.

Také fotbalisté Žďáru narazili na těžkého protivníka. Hlinsko působí v divizním céčku a svoji herní vyspělost potvrdilo i tentokrát. „Myslím si, že to bylo utkání solidní úrovně, řekl bych, že spíše remízové. Hráči Hlinska dali o gól více než my, proto vyhráli. Na brankové příležitosti to ovšem skončilo nerozhodně. Domácí celek se projevil jako kvalitní protivník, jeho hráči hráli důrazně, pro nás to byl dobrý test," zhodnotil duel trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

BYSTŘICE N. P. – BOSKOVICE 4:2

Góly Bystřice n. P.: Prášil, Holeš, Michal Svoboda, Blaha. Poločas: 2:1. Bystřice n. P.: Dudák – Adamec, Michal Svoboda, Buršík, T. Vařejka – Mazel, Zbytovský, Padrtka, Holeš – Prášil, Sklenář. Střídali: Petr, Marek Svoboda, Blaha, Rejzek, Malý.

HLINSKO - ŽĎÁR N. S. 3:2

Góly Ždáru n. S.: L. Trojánek, Fiala. Poločas: 1:1. Žďár n. S.: Jícha – Peňáz, T. Trojánek, Růžička – Švoma, Sodomka, Vitásek, Severa – Henzl, L. Trojánek, Kovář. Střídali: Fiala, Vokoun, Kunstmüller, Srnský, Zažímal.