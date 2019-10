„Tohle utkání jsme potřebovali zvládnout. Stará Říše předvedla dobrý výkon, hráli s námi otevřenou partii, ne náhodou patří do první pětky soutěže. Tentokrát jsme ale byli produktivní. Tak, jak jsme v předchozích utkáních leckdy v koncovce selhali, tak teď nám to naštěstí vyšlo,“ pochvaloval si spokojený trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Jeho tým se díky sobotnímu vítězství v tabulce dostal s patnácti body do jejího klidného středu, což byl předsezonní cíl divizního nováčka.

„Výhra je o to cennější, protože Stará Říše patří do skupiny klubů, které moc bodů ostatním týmům nerozdávají. Jakýkoliv další bodový zisk ze zbývajících podzimních utkání v Tasovicích a doma proti Lanžhotu by byl pro nás rozhodně plusový,“ dodal kormidelník Bystřice.