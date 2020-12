Ten současně popsal, jak skupinové tréninky po šesti probíhaly. „Jedna šestka hrála fotbal tři na tři, další dvě měly skupinové tréninky, zaměřené na obratnostní a dovednostní cviky.“

Nedvěd také přiznal, že zkraje byly tréninkové jednotky volnější. „Už jsme se potřebovali hýbat. A nutno dodat, že ne každý hráč je zodpovědný, aby se sám udržoval,“ naznačil.

A v jaké kondici se jeho ovečky po šesti týdnech fotbalové nečinnosti vrátily? „Hráči vypadali víceméně stejně. Samozřejmě bylo vidět, že u některých byly ty rozdíly docela velké. Máme ovšem dost času, postupně se to určitě srovná,“ usmíval se.

Od minulého čtvrtka už navíc padlo omezení (na jak dlouho?) o maximálním počtu trénujících hráčů. „Samozřejmě jsme na to zareagovali a změnili průběh tréninků. Dali jsme do nich více her a skupinových věcí. Jednou jsme se spojili s dorostem a udělali vyloženě herní trénink. Přesto jedeme stále ve volnějším rytmu, tedy hlavně balon a hry,“ nastínil.

Současný stav by měl v klubu z města pod Santiniho Zelenou horou trvat skoro až do vánočních svátků. „Máme v plánu se scházet až do osmnáctého prosince. Pak si dáme volno a nejpozději začátkem druhého týdne v lednu zahájíme klasickou zimní přípravu,“ popsal.

Ve Žďáře už měli také podrobný plán přípravných duelů. Jenže v Čechách zahájí třetiligové a divizní boje již na konci ledna, což znamená komplikace. „Na únor jsme měli domluvené přípravné duely s Hlinskem a Ústím nad Orlicí, které tak určitě nebudou. Museli jsme tudíž plán předělávat,“ mračil se.

Trenéra FC Žďas určitá liknavost řídící komise soutěží pro Moravu rozčiluje. Stále se totiž neví, kdy soutěže na Moravě zahájí. „Nerozumím tomu, proč už o tom dávno nerozhodli? Během posledního měsíce se už přece mohlo všechno dávno vědět. Opravdu tomu nerozumím. To se pak příprava plánuje docela složitě,“ postýskl si Nedvěd.