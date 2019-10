Brno - Herně nezklamali, k překvapivému zisku bodu však bylo hodně daleko. Fotbalisté FC Žďas v nedělním dopoledni ochutnali v rámci 13. kola moravskoslezské divize D sílu jednoho z favoritů soutěže, juniorky Zbrojovky Brno.

ZBROJOVKA BRNO B - ŽĎÁR N. S. 4:0

Hned ve 2. minutě mohli fotbalisté Žďáru zaskočit favorita, ale Henzl sám před gólmanem netrefil branku. To muselo hosty okamžitě mrzet, protože z následného protiútoku převzal míč Kroutil a poslal Zbrojovku do vedení. Další branka padla čtyři minuty před půlí, kolmý balon mezi beky dostal jeden ze záložníků Brna, našel volného Holmana a bylo to 2:0. Také po změně stran měli domácí herně navrch, další branky ale padly až v úplném závěru. V 83. minutě po pěkné kombinační akci zakončoval prakticky do prázdné branky Kroutil, po podobné akci se o dvě minuty později prosadil i střídající Jambor – 4:0.