Velká Bíteš – Výhra 3:2 ve 27. kole moravskoslezské divize D se však na jihu Moravy nerodila lehce. Hosté šli sice brzy do vedení po brance Sodomky, jenže poté úplně vypadli z tempa a po půlhodině hry už svítilo na světelné tabuli skóre 2:1 pro fotbalisty Bzence.

Poprvé od začátku loňského září hráči Velké Bíteše (ve žlutých dresech) venku naplno bodovali. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Tohle se ve fotbale stává, pamatuji to i z doby, kdy jsem sám hrával. Nepovede se pár věcí, hráčům klesne sebevědomí a na hřišti se to okamžitě projeví,“ vysvětluje Marek Zúbek, který se na tom snaží se svými ovečkami pracovat. „Opakuji jim, že to není nic, co by je mělo rozhodit. Na druhou stranu mě těší, že v Bzenci jsme se z toho ještě do poločasu oklepali.“