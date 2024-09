Nesmírně náročný program čeká fotbalisty Žďáru nad Sázavou v posledním zářijovém týdnu. Ten pro ně bude mít přízvisko anglický, vzhledem k postupu do druhého kola MOL Cupu po srpnovém senzačním zdolání druholigové Jihlavy.

Vstup do něj celku z města pod Santiniho Zelenou horou vyšel na jedničku. V neděli odtud po prohře 0:2 odjel s prázdnou silný Lanžhot. „Herně jsme byli lepším týmem, hosty jsme prakticky k ničemu nepustili. Snad jenom ke dvěma střelám v blízkosti velkého vápna,“ popisoval pro Deník trenér FC Žďas Václav Pohanka.

Současně neskrýval, že síla celku z jižní Moravy se oproti předcházejícím ročníkům poněkud změnila. „Nemyslím to nijak zle, ale v neděli šlo jen o slabý odvar Lanžhotu z minulých sezon. Jejich kádr v létě oslabil, na druhou stranu jsme my hráli tak, jak jsme chtěli. Tedy zodpovědně dozadu a v ofenzivě s důrazem na koncovku. Kromě dvou branek jsme ještě nevyužili některé další příležitosti,“ nastínil.

Nečekaným hrdinou nedělního zápasu byl obránce Tomáš Trojánek, autor obou branek. „První vstřelil hlavou po rohovém kopu. Při tom druhém si naběhl na křížný pas, který gólman Lanžhotu podběhl a Tomáš jej zkušeně přehodil,“ sdělil.

I přes našlapaný program trenér Žďáru nikoho nešetřil. „Klíčová je pro nás čtvrtá liga, pohár je spíše zpestřením, proto jsme v neděli nastoupili v nejsilnějším složení. Do sestavy jsme v průběhu zápasu sahali kvůli zdravotnímu stavu jednotlivých hráčů, ne kvůli poháru. Je ale pravdou, že za dvoubrankového vedení se střídalo snadněji, to nepopírám,“ pousmál se Pohanka.

Na středeční pohárový zápas proti Líšni, který má na Bouchalkách začátek v 16.30, by snad měl mít k dispozici kompletní mančaft. „Po zdravotní stránce by měli být všichni v pohodě, snad se nic nového neobjeví. Všichni kluci si to také zařídili v práci i ve škole, aby mohli být k dispozici,“ potěšilo jej.

Větší problém může nastat až po pohárovém utkání. Další kolo 4. ligy totiž Žďár odehraje už v sobotu dopoledne v Bohunicích. „Času na odpočinek bude jen velice málo, prakticky pouze dva dny. Nemáme tak široký kádr, abychom mohli zátěž rovnoměrněji rozložit,“ lehce si postýskl.

Jednu podobnou zkušenost už v této sezoně kouč FC Žďas udělal. „Jediná prohra v Břeclavi přišla po výhře v poháru nad Jihlavou uprostřed týdne. Ve velkém horku se tehdy nasčítala únava hráčů. Proto mě více mrzela domácí bezgólová remíza se Ždírcem, kde jsme nepodali dobrý výkon. Ale zisk šestnácti bodů ze sedmi kol je solidní vizitkou,“ potvrdil Pohanka.