Mizérie divizních fotbalistů Havlíčkova Brodu v letošním ročníku moravskoslezské divize D pokračuje i po 9. kole. A hlavní podíl na tom má Marek Šerý. Útočník FC Žďas Žďár totiž dvěma góly, přičemž ten druhý vstřelil v úplném závěru nastavení, zařídil výhru svého celku 2:1. „Možná to byl remízový zápas, ale my byli úspěšnější,“ přemítal s devíti brankami druhý nejlepší střelec divize.

Ten prokázal, že má na podzim vynikající formu už po třech minutách hry sobotního krajského derby. To totiž využil obrovskou hrubku obrany Slovanu.

Stoper Turek útočníkovi Žďáru balon namazal přímo na nohu a ten neměl problém trefit odkrytou branku. „Chtěli jsme soupeře napadat, což se nám prakticky hned povedlo. Bylo jen dobře, že jsme toho dokázali využít,“ pochvaloval si snajpr FC Žďas.

Těsný náskok držel celek z města pod Santiniho Zelenou horou necelou hodinu hry. Pak ovšem domácí z pokutového kopu vyrovnali. „I tak jsme ale určitě chtěli odvézt tři body, remíza by pro nás byla málo,“ zdůraznil.

Pět minut před koncem šli ovšem žďárští fotbalisté, po vyloučení Bureše, jen do deseti. „Ani to ale neznamenalo, že bychom zalezli do obrany. Věděli jsme, v jak obtížné situaci se Brod nachází, proto jsme nechtěli nic podcenit. Musím ale uznat, že nějaká deka či něco podobného na hráčích soupeře vidět nebylo,“ přiznal Šerý.

Když už se zdálo, že zápas skončí nerozhodně, dostal hostující celek výhodu trestného kopu z pravé strany, nějakých dvacet metrů od branky. Ideální parketa spíše pro leváka. „Byli jsme u rozehrání s Honzou Nedvědem a počkali si, až gólman postaví zeď. Proto jsem střílel já a ne on levačkou,“ popisoval.

A vyplatilo se, protože zeď složená ze tří hráčů byla vším, jen ne dobrou vozbou proti hrozícímu nebezpečí. „Bylo vidět, že z vnější strany je hodně místa, proto jsem chtěl tudy poslat balon k tyči. Myslím, že to asi byla chyba gólmana. Navíc balon se odrazil od tyčky do jeho zad a skončil v brance,“ připustil také určitou dávku štěstí.

Po devíti kolech tak má pětadvacetiletý útočník na kontě stejný počet branek. „Udržet takovou bilanci do konce podzimu by nebylo špatné. Takovou sezonu jsem asi ještě nezažil. Hodně mi pomohlo letní posílení kádru, daří se nám,“ usmíval se.

Ve zbývajících čtyřech podzimních kolech však přemýšlí především nad úspěšností týmu. „Důležité jsou body, ne moje góly. Věřím, že z těch čtyř nadcházejících utkání, která nás čekají, bychom jich mohli takových devět ještě vybojovat,“ přemítal Šerý.