S osmi vstřelenými brankami byl nejlepším podzimním střelcem fotbalistů Velkého Meziříčí ve třetí lize. Přesto nebyl útočník Antonín Plichta se svými výkony, ale také celého týmu, úplně spokojený. „Nedá se říci, že by to bylo úplně špatné, ale prostor ke zlepšení rozhodně je,“ sdělil Deníku šestadvacetiletý vytáhlý forvard.

Zisk jednadvaceti bodů a průběžné desáté místo v rámci osmnáctičlenného pelotonu Moravskoslezské fotbalové ligy považuje za průměrný. „Není to nejhorší, nemusíme se před jarní částí klepat. Velice důležitá pro nás byla závěrečná podzimní domácí výhra nad Vratimovem. Ale o takových šest bodů více jsme mít mohli,“ sebekriticky uznal.

Nejvíce Plichtu mrzely domácí ztráty. „Rozhodně úvodní remíza s Dolním Benešovem a pak prohry proti Uherskému Brodu a s Rosicemi. V prvních dvou případech jsme měli na tři body. Ty zápasy nebyly o kvalitě soupeřů, ale spíše o nás. Bohužel jsme zahráli špatně, nebyl to náš den. Tyhle body nám teď v tabulce chybí,“ postýskl si.

Podobně nejlepšího podzimního střelce Velkého Meziříčí mrzelo rovněž nezvládnuté derby na stadionu okresního rivala z Nového Města na Moravě. Listopadovou prohru 2:3 těžko skousával. „Nebyl to od nás žádný extra výkon, to je fakt. Na druhou stranu si myslím, že nás tam hrubě poškodil rozhodčí,“ zlobil se.

A hned byl také konkrétní. „Za bezbrankového stavu jsme měli kopat penaltu po faulu na Mirka Malatu. Vedoucí brance Vrchoviny pak předcházel naprosto vymyšlený trestňák. Jít do vedení, zápas by vypadal jinak.“

Které podzimní duely považoval Plichta za nejvydařenější? „Určitě ten remízový na půdě vedoucí Kroměříže, kde jsme skoro měli na výhru. Pak také vysoká výhra 7:0 nad béčkem Zlína a už zmíněné zdolání Vratimova,“ popisoval.

Naopak za nejhorší vystoupení v první polovině tohoto ročníku MSFL považoval dva debakly 0:4. Oba od sebe dělily jen dva týdny. „Ten první, doma s Hlučínem, to bylo hodně špatné. Ale za dva týdny v Blansku to bylo ještě horší. Tam jsme si nevytvořili vůbec nic, na naši hru se nedalo koukat. Asi nikdo z nás nepodal trošku solidní výkon, bylo to bez bojovnosti, absolutně odevzdané. Jako bychom to utkání přijeli jen odehrát,“ nebral si servítky.

Ještě před dvěma či třemi lety měl celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice mužstvo, které své soupeře fotbalové přehrávalo. Nyní je to jiné. „Nyní máme spíše bojovnější tým, proto nám sedí hrát proti kvalitnějším soupeřům, dobře odzadu. Naopak hra do plných nám teď moc nejde,“ neskrýval útočník Velmezu.

Také svých osm podzimních tref vidí ze dvou úhlů pohledu. „Není to špatné, ale mohlo jich klidně být deset, to už by bylo hodně pěkné číslo. Člověk si nemá klást nízké cíle, ale je potřeba zůstat pokorný,“ usmíval se.

Směrem pro jarní odvety považuje útočný hrot Meziříčí za zásadní úspěšný start. „Úvod v Dolním Benešově, který je třetí od konce, bude důležitý. Stejně tak i zápasy po něm následující. Potřebujeme v nich udělat body, abychom se nedostali pod zbytečný tlak, to se hned hraje daleko hůř. Nesmíme především nic podcenit,“ zdůraznil Plichta.