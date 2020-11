Předpokládám, že získaných dvanáct bodů z jedenácti kol vás asi příliš neuspokojilo?

Určitě jsme chtěli uhrát bodů víc, řekněme alespoň o pět či šest. Zůstali jsme za očekáváním a v příštím roce nás čeká boj o záchranu.

Při sérii zranění, která vás na podzim postihla, se ukázalo, že na lavičce úplně nebyla adekvátní náhrada?

Myslím, že kádr jsme měli dostatečně široký. Jednou stránkou je ovšem kvantita, tou druhou pak kvalita.

Zřejmě největší problém představovalo zranění útočníka Tomáše Duby, který v předchozích dvou sezonách takřka výhradně obstarával vaši gólovou produkci. Souhlasíte?

Duba je jen jeden, pro nás jde o rozdílového hráče. Vypadl nám na pět zápasů, tedy skoro na polovinu podzimu.

Nepodepsal se na něm trošku také nevydařený letní pokus o angažmá v druholigovém Blansku?

Tomáš je citlivý kluk, nějaký vliv to určitě mělo, psychicky ho to poznamenalo. Navíc předchozí dvě sezony nechyběl ani minutu a najednou kvůli svalovému zranění tak dlouho absentoval. Musel se do toho vracet, nebylo to ideální.

Na druhou stranu se díky jeho absenci ukázali jiní…

Přesně tak, vždyť jsme za jedenáct kol nastříleli sedmnáct branek. To pro Vrchovinu určitě není špatná vizitka. Do role tahouna se posunul mladý záložník Švanda, se třemi góly pak byl nejlepším střelcem Tulajdan, který se přitom dostal do základní sestavy až v pátém kole.

Horší už to bylo v defenzivě.

Ta byla naším obrovským problémem. Pětadvacet inkasovaných branek je moc. Horší bylo jen poslední béčko Jihlavy.

Nejvíce se to projevilo v úplném závěru podzimu…

Ano, tři vysoké prohry na hřištích soupeřů nás svlékly do naha. Opět v tom hrála roli zranění. Na sedm zápasů vypadl klíčový stoper Batelka, k němu se pak přidaly absence jeho kolegy Víchy, štítového záložníka Dudy, ale i dalších. V sestavě tak hráči museli nastupovat na postech, na které nejsou zvyklí. Tohle musíme přes zimu řešit.

Byl pro vás nejhorším okamžikem podzimu debakl 0:5 v derby ve Velkém Meziříčí?

Rozhodně. To od nás byl propadák, ostudný výkon, poznamenaný chladným přístupem k zápasu. Přitom Meziříčí, při vší úctě k němu, nemá až takovou kvalitu.

Několik branek šlo na podzim i na vrub mladého gólmana Šmídy. Projevila se na něm, coby jasné jedničce, větší míra nezkušenosti?

Ukázalo se, že na třetí ligu je potřeba mít vyrovnanou dvojici gólmanů. Šmída je mladým hráčem, ti nad sebou potřebují bič, aby cítili konkurenci, to se týká i tréninku. Zadruhé to není jen o něm, je to výsledek práce celé obrany. Třetí faktor je psychologický. Pokud gólman dostane v průběhu anglického týdne tři góly od béčka Olomouce, pět v Meziříčí a čtyři v Otrokovicích, tak to by zacloumalo s každým, i s Petrem Čechem. Právě proto je potřeba mít druhého stejně kvalitního gólmana.

Pomyslným vrcholem pro vás určitě byl skvělý obrat proti rezervě Baníku?

Šlo o top moment, kdy jsme z 1:2 v závěrečných třech minutách otočili na 3:2. Kluci ukázali skvělou morálku. Proti soupeři, jehož hráči trénují profesionálně, urvali nesmírně důležité body.