Dvě naprosto odlišné jedenáctky poslal v sobotu do hry Jan Šimáček. Trenér třetiligových fotbalistů Velkého Meziříčí si tak mohl ve vítězném duelu proti juniorce Jihlavy hráče pořádně otestovat. A stalo se. „Naše výkony byly v každém z poločasů odlišné,“ začal Šimáček hodnocení výhry 2:0.

První, bezgólová část, jej příliš nenadchla. „Do ní jsem nasadil více zkušenějších a osvědčených hráčů, ale moc se mi to nelíbilo. Bylo to od nás zdlouhavé, unavené, chyběl tomu moment překvapení,“ krčil rameny.

Pokud už se hráči Meziříčí dostali k nějaké nebezpečnější akci, sami ji zkazili. „Finální nahrávky postrádaly přesnost, šancí jsme proto moc neměli. Snad jen Mirek Malata po pěkném uvolnění od Urbánka. Sólový nájezd však neproměnil,“ popsal.

Čemu nepříliš vydařený výkon první jedenáctky přičíst, to Šimáček netušil. „Od začátku nastoupili někteří hráči, kteří předtím měli nějaké zdravotní výpadky. Delší dobu tak nehráli, možná se to na jejich výkonech podepsalo,“ spekuloval.

Zato s výkonem svých oveček po změně stran, do níž celou jedenáctku kompletně vyměnil, už byl kormidelník Velmezu mnohem spokojenější. „Druhá půle byla z naší strany daleko živější, rychlejší. Nastoupili spíše mladí kluci, kteří si hru zbytečně nekomplikovali, hráli rychleji a více do kolma. Až na jednu situaci to zvládli také dozadu,“ lebedil si.

Svoji roli ovšem mohla sehrát také postupující únava hráčů FC Vysočina. „Oproti nám hrála Jihlava dál prakticky ve stejné sestavě. Určitě jim postupně docházely síly, ale rozhodně to nebyla hlavní příčina naší převahy,“ zdůraznil.

Výkony řady mladíků, které kouč Meziříčí aktuálně testuje, mu dělají radost. „Nevím, zda kluci měli větší chuť do zápasu, ale teď v sobotu jim to ve druhé půli skutečně sedlo. Byli hodně vidět,“ těšilo jej.

A nebál se ani jmenovat. „Třeba David Ráliš vstřelil naši druhou branku a dostal se ještě do další dobré příležitosti. Hodně agilní byl také Adam Macek, který asistoval u druhého gólu. Nechci nikoho vyzdvihovat, ale nikdo z mladých hráčů vyloženě nezklamal.“

Ještě jeden námět k přemýšlení přinesl Šimáčkovi sobotní duel. Ve druhé půli opět zkusil hru jen na tři obránce namísto čtyř a dva útočníky místo jednoho.

A osvědčilo se. „Je příjemné zjištění, že takto můžeme nastoupit. Už týden předtím v Rosicích jsme takto hráli druhou půlku a také to od nás byl lepší výkon. Asi to nebude náhoda, ale zatím nebylo moc prostoru na taktické věci,“ upozornil.

Přesto bude nad přechodem na systém 3-5-2 uvažovat. „Do sezony chci jít s jedním osvědčeným systémem. Tato dvě utkání mi ukázala, že by nebylo od věci zkusit hrát jinak, než jsme byli dosud zvyklí. Budeme na tom dál pracovat a před začátkem nového ročníku se uvidí, pro jakou variantu se rozhodnu,“ sdělil Šimáček.