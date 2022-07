Tak dlouho lovili v cizích vodách, až se nakonec rozhodli sáhnout do vlastních řad. Třetiligové fotbalisty Nového Města na Moravě povede jako hlavní trenér Lukáš Michal, jemuž bude v roli asistenta sekundovat kormidelník rezervy Petr Follprecht. „Věřím, že nám to bude fungovat,“ usmíval se novopečený kouč Vrchoviny.

Dlouho to přitom vypadalo, že po konci Pavla Procházky tým převezme trenér zvenčí. „Byla to poměrně dlouhá anabáze. Oslovili jsme řadu trenérů, ale pokaždé to, ať už z jedné či druhé strany, nijak nedopadlo,“ sdělil Michal.

Ten byl v nové roli sportovního manažera jedním z klíčových aktérů těchto jednání. A nakonec jím také zůstal. „Rozhodli jsme se tuto situaci vyřešit z vlastních zdrojů. Mužstva se ujmu jako hlavní trenér, Petr Follprecht v roli asistenta. Béčko se pod ním zvedlo, je mladý a ambiciózní, má do toho chuť,“ popisoval.

Nad možností, že by trénoval, přitom Michal před časem příliš neuvažoval. „Chtěli jsme najít trenéra odjinud, jemuž bych pomáhal. Vzhledem k okolnostem jsme jako ideální řešení vyhodnotili toto. Příliš zkušeností ještě nemám, ale věřím, že to bude fungovat,“ doufal bývalý hráč Blšan, Kladna či Dukly Praha.

Spojení role sportovního manažera i kouče vidí jako pozitivní. „Bude to zdvojená funkce, řešil jsem už předtím letní přípravu týmu i složení kádru,“ neskrýval.

Právě posílení mančaftu, jenž v tabulce loňského ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy skončil na předposledním místě, bylo klíčovým úkolem. „Po půlroce se z Jihlavy do týmu opět vrací záložník Pavel Vacek. Další tři posily máme už dohodnuté, ale ještě není vše papírově dotažené, proto bych je nerad jmenoval. Z dorostu dostane šanci Roman Červenka a z béčka Michal Šmída,“ nastínil Michal.

Za hlavní cíl si dává zlepšit především útočnou sílu mužstva. „Vždy nás zdobily důraz, nasazení a bojovnost. Na tom se nic nemění. Rád bych ale, abychom byli mnohem nebezpečnější v ofenzivě. To je hlavní úkol do přípravy, kterou zahájíme v pondělí,“ komentoval.

Zlepšit bilanci v domácím prostředí, to je další velká výzva. „Jednoznačně musíme lépe zvládat zápasy před našimi fanoušky. Loni to bylo velké zklamání, bodů jsme zde určitě měli získat mnohem více,“ vysvětlil.

V nadcházejícím ročníku MSFL nechce hrát nový kouč Vrchoviny druhé housle. „Klubovým cílem bude určitě záchrana. Já bych ovšem chtěl hrát výš. Pokud budeme zdraví, kvalitou na to máme,“ zdůraznil Michal.