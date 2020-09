Ve středečním vloženém 16. kole Moravskoslezské fotbalové ligy zajížděli hráči Nového Města na Moravě i Velkého Meziříčí na stadiony svých protivníků.

Především na Nové Město čekal náročný úkol, vždyť fotbalisté Hlučína tabulce MSFL po pěti kolech vévodili. A i v souboji s Vrchovinou potvrdili, že branek příliš nestřílí. Tentokrát jim ovšem jediný vstřelený gól na stoprocentní bodový zisk nestačil.

Na jejich vedoucí trefu totiž dvanáct minut před koncem zareagoval Josef Švanda, který tak zařídil celku z Vysočiny cenný bod. „Ze hřiště prvního celku tabulky je to bod opravdu nesmírně cenný. Myslím si ale, že i zasloužený, což ostatně po utkání přiznal také trenér Hlučína. Utkání bylo vyrovnané, i na šance, zvítězit v něm mohly oba celky,“ byl po remízovém utkání spokojený trenér Nového Města Richard Zeman.

Daleko k bodovému zisku nebyli v Petřkovicích ani fotbalisté Velkého Meziříčí. „K vidění byla vyrovnaná partie. Domácí asi měli balon více pod kontrolou, ale my jsme hráli v dobrém obranném bloku a dobře se posouvali. V první půli jsme měli i některé zajímavé brejky, které se nám ale nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce,“ popisoval kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Podobný průběh byl k vidění také po změně stran. Těsně před uplynutím hodiny hry ovšem Petřkovice rozhodly jedinou vstřelenou brankou zápasu. „Bylo to po standardní situaci, ale míč jsme si do branky dopravili sami. V závěrečné půlhodině jsme se snažili vyrovnat, ale vyloženou příležitost jsme si nevypracovali. Utkání bylo napínavé až do konce, ale bohužel pro nás bez bodového zisku,“ mrzelo lodivoda Velmezu.

Jeho svěřenci budou mít o nadcházejícím víkendu nečekané volno. Původně přitom měli v neděli na domácí půdě v derby vyzvat fotbalisty Nového Města. Ti ovšem požádali o přeložení zápasu, aby mohli v neděli odehrát zápas druhého kola MOL Cupu proti Jihlavě. Klub z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice vyšel této žádosti vstříc.

Náhradním termínem derby je tak středa 23. září od 16.30. Jaký tedy budou mít v Meziříčí program o víkendu? „Nyní je to trošku chaotické. Někteří hráči nastoupí za naše béčko v krajském přeboru. Budeme se snažit, aby ti, co poslední zápasy nehráli, měli možnost se připravovat. V sobotu bych pro ně udělal trénink, ale ještě uvidíme,“ dodal Šimáček.