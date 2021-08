Do své čtvrté sezony ve třetí nejvyšší soutěži vstupují fotbalisté Nového Města na Moravě. Před úvodním zápasem, který odehrají v neděli od 10.30 na hřišti juniorky Zlína, však není nálada v mančaftu úplně ideální.

Na vině jsou zdravotní problémy kádru. „Z tohoto důvodu tak stále nemám jasno, jaká sestava k duelu vyběhne. Někteří hráči jsou v léčení a není jisté, zda se stihnou dát do neděle do pořádku. Své si k tomu řekne i náš fyzioterapeut,“ trošku se mračil trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Navíc musí myslet také nad dalším podzimním programem. „Těch zranění je více, než by bylo záhodno. Na podzim nás čeká náročná zápasová porce, tudíž musíme myslet dopředu. Proto se může stát, že někoho raději v prvním utkání pošetříme, aby si zranění nezhoršil,“ připustil Procházka, ale o konkrétních jménech hráčů hovořit nechtěl.

Podle toho, koho bude mít šestapadesátiletý kormidelník v neděli k dispozici, se také bude odvíjet taktika hry jeho mančaftu. „Musíme vycházet z toho, s kým do utkání nastoupíme. S některými hráči si nemůžeme dovolit hrát příliš dopředu, když se pak ti kluci nebudou stíhat vracet,“ potvrdil.

Ani snaha o posílení jedním či dvěma kvalitními hráči, kteří se nedostali do kádrů druholigových klubů, zatím nevyšla. „Od minulého týdne telefonuji, sháním, jezdím spousty kilometrů autem, ale zatím bez úspěchu. Měl jsem v jednání šest nebo sedm hráčů, jenže jsou tu ekonomicky silnější kluby,“ naznačil příčinu neúspěchů.

Mnohem významnějším než ekonomickým faktorem se ovšem ukazuje jiná věc. „Na rovinu říkám, že na Vysočinu se spoustě hráčů prostě nechce jezdit. Jsme daleko od velkých měst a dopravní infrastruktura na Vysočině je momentálně komplikovaná. Spousta uzavírek, semaforů, čekání… Hráči z Brna jedou do Nového Města klidně dvě hodiny,“ popsal.

Přitom jižní Morava má letos ve druhé lize hned tři kluby. „Však jsem také jednal se Zbrojovkou, Líšní, Vyškovem, ale třeba také Prostějovem. Jenže jak jsem říkal, kvůli té dálce jdou ti kluci hrát raději do Blanska, Rosic, Znojma či Kroměříže,“ postýskl si.

O tom, co jeho tým v neděli ve Zlíně čeká, je trenér Nového Města celkem jasně přesvědčený. „Bude to taková klasika od ligové juniorky. Mladí kluci, dobře organizovaní, s návyky herních vzorců. Dobře ví, co mají hrát. Narazíme na technické a ofenzivně laděné mužstvo,“ tušil.

Navíc možná posílené o hráče z kádru ligového áčka. „Je otázkou, kdo nastoupí z prvního mančaftu, který má hodně široký kádr. Všichni jeho hráči asi k odpolednímu duelu na ostravský Baník nepojedou. Mohou tak vzít na lavičku jen část náhradníků a ostatní poslat s juniorkou k duelu s námi,“ spekuloval.

A s čím by byl při své mistrovské premiéře na lavičce Sportovního fotbalového klubu jeho nový trenér spokojený? „Dobře si uvědomujeme, že nás nečeká nic jednoduchého. Platí ovšem, že bychom si ze Zlína rádi nějaký bod přivezli. Pak bych byl spokojený,“ pousmál se Procházka.