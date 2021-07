Ten se nejprve ohlédl za posledním ze čtveřice červnových přátelských utkání. „V Novém Městě to od nás byl zápas dvou rozdílných poločasů. První se nám příliš nepovedl. Bylo to od nás pomalé, opatrné, s hodně ztrátami, takřka vůbec jsme nebyli nebezpeční,“ mračil se Šimáček.

Jeho svěřenci tak branku okresního rivala prakticky neohrozili. „Kromě špatně vyřešeného brejku se od nás směrem dopředu nedalo moc co hodnotit. Naopak jsme mohli být rádi, že jsme z jediné velké šance domácích nedostali branku. V první půli jsme nehráli to, co jsme si před utkáním řekli,“ mrzelo jej.

Do druhého poločasu provedl osmatřicetiletý lodivod několik změn a herní projev jeho oveček šel znatelně nahoru. „Vrchovinu jsme přehrávali a šli také zaslouženě do vedení. Jen kvůli špatnému řešení předfinální a finální fáze jsme neskórovali víckrát,“ hodnotil.

S výkonem ve druhém dějství ale jinak mohl být celkem spokojený. „Kluci hráli aktivně, soupeře napadali, měli zápas pod kontrolou. Kromě jediné šance v úplném závěru zápasu navíc hráče domácích do ničeho nepustili,“ lebedil si.

Ihned také zhodnotil celý měsíční blok, který zpestřil kvartet přípravných duelů. „Myslím, že jsme potrénovali kvalitně, ale mezery tu pořád ještě jsou. Od prvního zápasu, kdy jsme společně trénovali teprve týden, bylo vidět, že každým dnem jdeme nahoru. A to jak fyzicky, tak i po fotbalové stránce. Pokud jde o zápasy, někdy nám sedly lépe, jindy hůře, ale splnily svůj účel. Navíc máme ještě měsíc času na vyladění,“ popisoval.

Z několika testovaných hráčů jistě zůstane ve Velkém Meziříčí jedno jméno. „Jirka Urbánek z Velké Bíteše u nás zůstane. Byť je na něm znát určitý tréninkový výpadek, svoji roli ve středu pole zvládá. Všechny situace řeší fotbalově, někdy možná až moc. Ale je to hráč, který má na základní sestavu,“ sdělil.

Dva hráči naopak neuspěli. „Adam Macek skončil již před týdnem, ani Kryštof Petrásek zde nezůstane,“ nastínil.

U tří fotbalistů visí otazník. „To se týká Tadeáše Vrby, který je tu na testech z FŠ Třebíč. Stejně tak i Davida Ráliše, který je z Pardubicka, ale má ve Velkém Meziříčí přítelkyni. U nich se rozhodneme v průběhu července. Filip Vošmera je místní, ten u nás asi zůstane“ potvrdil.

Případná posila z druhé ligy může přijít až těsně přes začátkem sezony. „Ti hráči už trénují, takže by to nebyl problém. Jednoho hráče mám vytipovaného,“ přiznal.

Letní přípravu Velmez zahájí 7. července. „Kluci nyní mají čas na dovolenou a vyčištění si hlavy. Individuální běžecké jednotky od nás ale dostali,“ usmál se Šimáček.