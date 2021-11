Tři porážky v řadě bez vstřelené branky. Tak špatná byla poslední bilance fotbalistů Velkého Meziříčí před sobotním utkáním 14. kola Moravskoslezské fotbalové ligy proti rezervě prvoligového Zlína. A podařilo se ji zlomit, hosté totiž odjeli z Vysočiny s výpraskem 0:7.

V kabině Velkého Meziříčí tak bylo cítit velké oddechnutí. „Potřebovali jsme už body jako sůl. Celý týden jsme proto na kluky apelovali, že je potřeba do utkání nastoupit aktivně. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ popisoval kouč Meziříčí Jan Šimáček.

Současně si ovšem postýskl. „Mrzí mě, že takový výkon nepředvádíme častěji. Vím, že je každý zápas jiný, ale mančaft, který tu je, má rozhodně na to, aby takový výkon opakoval častěji. Nejde o ten výsledek, ale především o přístup k zápasu. V sobotu jsme všechno splnili na jedničku.“

Lodivod klubu z Vysočiny nechtěl spekulovat, jak moc jeho týmu pomohlo, že béčko Zlína nemohlo použít hráče z kádru áčka. To totiž hrálo svůj zápas naší nejvyšší soutěže rovněž v sobotu. „Roli nám to asi poněkud ulehčilo. Náš výkon to ovšem nikterak nesnižuje,“ zmínil.

Velkému Meziříčí se vyplatily změny v rozestavení, ale také herního stylu. „Nastoupili jsme s dvěma útočníky na hrotu a chtěli jsme hrát co nejjednodušeji. To znamená s co největším tlakem do vápna soupeře. Po zápase se dá říci, že se to vyplatilo,“ usmíval se Šimáček.

Svoji roli v jeho rozhodování sehrály nejen předchozí nevydařené zápasy, ale také terén a klimatické podmínky sobotního duelu. „Hřiště bylo hodně tvrdé, navíc foukal poměrně silný vítr. Proto jsme neměli v plánu příliš kombinovat, ale co nejvíce posílat centry před branku Zlína,“ potvrdil.

Skóre načal už po sedmi minutách hry Plichta, ještě do půle přidali další přesné zásahy záložníci Demeter s Dolejšem. Když přidal chvíli po změně stran další přesný zásah opět Demeter, bylo za stavu 4:0 rozhodnuto. „Třeba třetí branka Petra Dolejše byla přesně výsledkem naší sobotní předzápasové taktiky,“ pochvaloval si.

Po vysoké výhře 7:0 mohl velkomeziříčský trenér jen těžko hledat na výkonu svých oveček chyby. „Tentokrát zahráli všichni kvalitně, především to platí o našich tahounech do ofenzivy. Hráči Zlína nekladli takový odpor, podobný výkon ovšem potřebujeme zopakovat,“ zdůraznil.

Ve zbytku podzimu čekají Velké Meziříčí ještě dvě utkání. V sobotu tradiční okresní derby na půdě Nového Města na Moravě. O týden později pak domácí rozlučka s první polovinou sezony proti Vratimovu.

Kolik bodů by chtěl trenér aktuálně jedenáctého celku tabulky ještě získat? „Minimálně čtyři body bychom ještě chtěli urvat. Nebudu skrývat, že vzhledem k jejímu postavení v tabulce by pro nás bylo ideální zdolat Vrchovinu. Tam to ovšem určitě nebude žádný hezký zápas, spíše půjde o boj, který rozhodne větší srdíčko. Ale zdolat chceme také Vratimov,“ dodal Šimáček.