Po většinu času první půle nedělního dopoledního utkání měli mírnou převahu hráči hostující rezervy Zlína. „Narazili jsme asi na nejfotbalovější tým v dosavadním průběhu sezony. Bylo vidět, že mladí hráči Zlína mají propracovaný systém hry, který nám dělal problémy. My jsme se snažili spíše využít momentu překvapení,“ nastínil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Do přestávkové pauzy šli ovšem ve vedení právě hráči Velkého Meziříčí. Pavlík unikl po pravé straně, do vápna hostů poslal nadýchaný bochánek, do nějž se z voleje položil Demeter a krásnou trefou poslal domácí celek do vedení. „Byl to pěkný moment, který paradoxně přišel v okamžiku, kdy měli hosté trošku větší tlak,“ všiml si.

Po změně stran se hra přece jenom vyrovnala. „Zlínu už se tolik nedařilo, kromě jednoho okamžiku jsme jej v podstatě k ničemu nepustili,“ těšilo jej.

Rozhodnutí přišlo v 70. minutě, opět po centru z pravé strany mířil přesně Šuta – 2:0. „Pak už jsme nepřipustili žádné drama. Zlín si asi za svůj výkon prohru nezasloužil, ale takový už je fotbal. Za tři body jsem moc rád,“ dodal Šimáček.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ZLÍN B 2:0

Góly: 42. Demeter, 70. Šuta. Rozhodčí: Slováček. ŽK: 1:1. Diváci: 498. Poločas: 1:0. Velké Meziříčí: Kolář – Kriegsmann (87. Sysel), Komínek, Mucha, Puža – Dolejš, Šuta (90.+2. Marek Malata), Demeter, Pavlík – Mirek Malata (63. Nedvěd), Plichta (90.+1. Crkal).