Nejdelší pauzu měli před středečním duelem fotbalisté Velkého Meziříčí. Ti totiž nastoupili k předchozímu duelu na půdě Hlučína už minulý pátek.

Po porážce 0:1 ovšem měli co k přemýšlení. „Musíme být soudní, bodovat jsme si v Hlučíně příliš nezasloužili. Moc jsme toho nepředvedli, především směrem dopředu. Bylo jen otázkou času, kdy se domácím podaří některou z jejich kombinací využít,“ musel uznat kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten se nechtěl vymlouvat ani na problémy se sestavou, které před pátečním utkáním řešil. „Prostě nám to v pátek nesedlo. Byli jsme pomalí, ospalí, moc nám to neběhalo, zápas se nám celkově nepovedl. Na změny v sestavě bych to ale nesváděl. Za to, co jsme ukázali směrem dopředu, jsme si bodovat nezasloužili,“ zdůraznil.

Po nepříliš vydařeném výkonu by se tak změny pro středeční utkání přímo nabízely. „Ještě uvidím, ale myslím, že se sestava od zápasu v Hlučíně extra lišit nebude. Kluci, co minule chyběli, mají tréninkové manko. Dát je do sestavy jen proto, že se minule prohrálo, by nebylo dobré. Změn udělám určitě jen minimum,“ naznačil.

V klubu, který leží v místní části Ostravy, to Velmez nebude mít jednoduché. Navíc na Petřkovice se mu příliš nedaří. „Mají kvalitní a fotbalový mančaft, který dobře ví, co má hrát. My do utkání asi opět půjdeme s pevným defenzivním blokem a sázkou na rychlé brejky. Šanci uspět máme všude, rozhodně do Ostravy nepojedeme s poraženeckou náladou,“ burcoval.

Jeho svěřenci mohou jít nadoraz, protože nedělní derby s Novým Městem bylo přeloženo až na středu 23. září. „Byli jsme na konci nějakého řetězce. Šlo o žádost Jihlavy i Vrchoviny, resp. o návaznost dalších pohárových utkání, ale také Jihlavy ve druhé lize. Proto jsme jim vyšli vstříc,“ uzavřel Šimáček.

Právě na posledního soupeře Velkého Meziříčí narazí ve středu fotbalisté Nového Města na Moravě. Ani ti nebudou na svůj zápas uplynulého víkendu vzpomínat v dobrém.

Nešlo ani tak o domácí prohru s Kroměříží 0:1, jako spíše o hru, kterou se Novoměstští prezentovali. „Utkání jsme si pořádně rozebrali. K ideálu měl náš výkon daleko, diváci od nás rozhodně čekali lepší výkon. Museli jsme si přiznat, že jsme si opět vytvořili hendikep. Nyní je jen na nás, abychom to odčinili a přivezli nějaký bodík ze hřiště Hlučína,“ popisoval trenér Nového Města Richard Zeman.

Fotbalisté Hlučína prožívají výborný start do sezony, po pěti kolech osmnáctičlennému pelotonu dokonce vládnou. „Je tam vidět přínos nového trenéra. Nicméně doma vyhráli třikrát jen 1:0, asi to od nich není úplně přesvědčivé. Až další zápasy ukážou, jak na tom skutečně jsou,“ dopředu neskládá zbraně lodivod Vrchoviny.

Navíc může se svými hráči navázat na loňskou zkušenost. „Jedeme se pokusit překvapit, což se nám podařilo loni při výhře 2:0. To ale dával oba góly útočník Duba,“ narážel na skutečnost, že tentokrát se bude muset, už potřetí za sebou, bez své útočné jedničky obejít. „Tomáš už sice začal s tréninkem, ale na zápas to ještě není. To samé se týká také zraněného stopera Batelky.“

Po minulém nevydařeném výkonu ovšem na změny v základní sestavě s největší pravděpodobností dojde. „Hrajeme další utkání v rychlém sledu, tudíž se změny tak trošku nabízí. Navíc po tom výkonu proti Kroměříži. Budeme na to reagovat, i na ztrátu dvou klíčových hráčů,“ potvrdil Zeman.

Jihlavská záloha se pokusí v Uničově získat premiérové body. „Je to zkušený tým, který naposledy zvládl zápas s Petřkovicemi. Nebude to jednoduché, ale my už se potřebujeme chytit výsledkem i dobrým výkonem. Nesmíme inkasovat a tím se odrazit k bodovému zisku,“ měl jasno trenér jihlavského béčka Michal Kadlec, který bude mít s největší pravděpodobností k dispozici opět jinou sestavu. „První tým hraje ve čtvrtek, takže se to bude ladit na poslední chvíli. Jako obvykle,“ dodal.

Program 16. kola MSFL:

STŘEDA: Ostrava B – Olomouc B (15.00), Petřkovice – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Frýdek-Místek – Kroměříž, Uničov – JIHLAVA B, Uh. Brod – Slovácko B, Rosice – D. Benešov, Zlín B – Vyškov, Hlučín – NOVÉ MĚSTO (vše v 17.00), Znojmo – Otrokovice (18.00).