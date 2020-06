Nejprve doma zdolali divizní Břeclav 4:2. Poté srdnatě bojovali na stadionu aspiranta na druhou ligu, z Blanska však odjeli s porážkou 1:2. Poslední zápas se ovšem fotbalistům Nového Města vůbec nevydařil, když diviznímu Hlinsku na jeho hřišti podlehli vysoko 0:4.

Kouč Vrchoviny těmto výsledkům velkou váhu nepřikládá. „V této fázi je to především o jakémsi zkoušení. Určitě nejlepší to od nás bylo v Blansku, tam bych dal hráčům za jejich výkon známku jedna mínus. To utkání jsme ovšem měli vyhrát,“ tvrdil Zeman.

Dále pak pokračoval. „Hlavně první poločas byl z naší strany herně výborný, bohužel jsme jej nepodpořili góly. Měli jsme úvodních pětačtyřicet minut vyhrát a pak bychom dovedli k vítězství i celý zápas.“

Také úvodní utkání po dlouhé přestávce jej nezklamalo. „S Břeclaví to byl náš první zápas, hrálo se s chutí z obou stran. Výsledkově jsme to však zvládli. Horší to bylo v Hlinsku, tam jsme propadli,“ všiml si.

Spíše než samotná vysoká porážka jej mrzel způsob, jakým k ní došlo. „Celkově se mi nelíbil náš přístup. Od okamžiku, kdy jsme inkasovali druhý gól, jsme se s tím nedokázali poprat. Přece jen hrajeme o soutěž výš. Nemůžeme od celku z divize dostat čtyři góly a prohrát takovým způsobem.“

Na sobotním nepodařeném výsledku se zřejmě projevilo i to, že aktuálně počítají v kádru Nového Města několik zraněných. Na lavičce proto byli připravení jen dva náhradníci. „Nyní je to taková dojezdová fáze, kdy se řeší co vlastně bude dál. Bohužel mámě až příliš hráčů hráčů mimo. Útočník Duba je na testech v Blansku, jak to s ním bude se rozhodne v průběhu tohoto týdne. Zranění jsou Smetana, Hekerle, Chloupek a Svoboda. V Hlinsku navíc vynuceně střídali Vašíček s Batelkou. To je z osy týmu prostě příliš,“ mračil se.

V Hlinsku odehrál poprvé celých devadesát minut útočník Ondřej Starý. Ten přišel na měsíční zkoušku ze sousední Nové Vsi. Hodnotit jeho výkony ale lodivod Vrchoviny zatím nechtěl. „Na nějaké hodnocení je ještě brzy. Navíc to určitě nejdříve proberu s ním,“ vysvětlil Zeman.

Poslední přípravný zápas v současném mezidobí odehrají fotbalisté Nového Města tento pátek, kdy v domácím prostředí vyzvou od 17.30 třetiligového rivala z Velkého Meziříčí.