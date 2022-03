Na trenérovi Vrchoviny byla viditelná velká úleva. „Velká spokojenost, jsem rád, že jsme to zvládli. Navíc mě těší, že jsme vzadu dokázali uhrát nulu,“ pochvaloval si Pavel Procházka.

Závěr pro něj i jeho celek mohl být klidnější, ale pojišťující druhá branka nepřišla. „Škoda, že jsme naše vedení nepotvrdili Kubou Novotným, který balon po centru snad z jednoho metru od branky napálil do břevna,“ postýskl si.

Glosa Tomáše Pohanky: Fotbalová reprezentace není zahrádkářský spolek. Nebo ano?

Nešlo však jen o tuto situaci. „Měli jsme několik nadějných brejků, které jsme ovšem nedokázali dotáhnout do finále. Třeba Matulka měl dva velmi dobré úniky, k tomu i další náznaky, ale žádný gólem neskončil. Jsem ale rád, že zápas pro nás dopadl úspěšně,“ neskrýval.

Ačkoliv balon měli více na kopačkách fotbalisté FC Vysočina, do vyložených příležitostí je domácí obrana zodpovědným výkonem prakticky nepustila. „V poli byli hosté kombinačně určitě lepší, my jsme hráli především poctivě zezadu. Ale to jsou typické záchranářské zápasy, takto se to při nich hraje. Fotbalu moc k vidění nebylo, to si asi upřímně musíme přiznat,“ pousmál se kouč Vrchoviny.

První jarní vítězství je pro jeho celek důležité nejen z bodového, ale rovněž psychologického hlediska. „Pro naši psychiku je zisk tří bodů z takového zápasu vynikající. Už v předchozích zápasech jsme nehráli zle, ale získali jsme z nich pouze jediný bod,“ připomněl.

OBRAZEM: Úvodní divizní kolo přineslo spoustu remíz, jako jediný vyhrál Humpolec

Jedinou vadou na kráse jsou další zranění. „Záložník Duda musel střídat kvůli výronu kotníku, ten má nohu jako kouli. Stoper Švanda si pro změnu natáhl vnitřní stehenní sval. Útočníka Dubu jsme po hodině hry poslali na hřiště se sebezapřením, bohužel dostal také ránu do kotníku,“ mračil se Procházka.

Na druhé straně sobotního derby bylo samozřejmě ke spokojenosti daleko. Ze čtyř jarních duelů nezískala juniorka FC Vysočina ani bod. „Věděli jsme, že to asi bude zápas o jediném gólu. To se také potvrdilo, protože oba soupeři se moc nemají čím překvapit. Bohužel ho dala Vrchovina, proto jsme vyšli naprázdno,“ těžko hledal slova trenér béčka Jihlavy Michal Veselý.

Pokud jde o herní stránku věci, neměl svým svěřencům příliš co vytknout. „Tušili jsme, že se na tom terénu nebude moci hrát nějaký extra fotbal. Chtěli jsme hrát hodně po stranách, což se docela dařilo. Jenže z jediné možnosti soupeře opět inkasujeme,“ dodal Veselý.