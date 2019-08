Nové Město na Moravě – Druhou výhru v řadě si připsali fotbalisté Nového Města. Ve včerejší předehrávce 3. kola MSFL porazili na domácím hřišti Dolní Benešov a v nové sezoně jsou stále bez porážky. Na všechny tři góly nahrával Marek Svoboda.

NOVÉ MĚSTO – D. BENEŠOV 3:1

Úvodní oťukávanou ukončila gólová situace domácích, kdy se po centru Svobody trefil hlavičkující Batelka. Hosté mohli vyrovnat po zmatcích v obraně, ale ze skrumáže nakonec vzešla jen slaboučká střela, kterou novoměstští zadáci odklidili za překonaným Šmídou do bezpečí. Dolní Benešov se dočkal až ze standardní situace. Po centru zůstal na vzdálenější tyči osamocený Býma a bylo vyrovnáno. V poslední minutě úvodního dějství mohl Vrchovině vrátit vedení Švanda, ovšem ve skluzu jen těsně nedosáhl na míč, který by jinak usměrňoval do odkryté branky.