Jakoby tím chtěl naznačit, že to za velký problém nepovažuje. „Je to určitá komplikace, to nebudu zastírat, ale nějaký zásadní problém to není,“ potvrdil.

Tuto záležitost by v Novém Městě nemuseli řešit, pokud by se přihlásili do letošního ročníku MOL Cupu. V tom případě by na ně o nadcházejícím víkendu čekal zápas předkola.

V době podání přihlášek ovšem tým ještě vedl Pavel Procházka, který účasti v českém poháru nebyl nakloněn. „Já bych byl určitě pro to se přihlásit. Ale nemá cenu se tím nyní zaobírat, příště budeme postupovat jinak. Pomyslnou generálkou pro nás byl zápas proti Vysokému Mýtu,“ komentoval Michal.

Celek z východních Čech se v sobotu na Vysočině prezentoval velice dobrým výkonem. Ani domácí tým nezůstal pozadu a určitě měl na lepší výsledek, než kterým byla konečná remíza 1:1.

Bohužel se opět potvrdilo, že koncovka není silnou stránkou Nového Města. „Na zakončení musíme dál pracovat. Jinak ale musím kluky pochválit. Trénují opravdu dobře, hrajeme s chutí a odpovídajícím nasazením, vytváříme si šance,“ pochvaloval si kouč Vrchoviny.

Ve hře svého celku by chtěl nový kouč vidět pozitivní změny. Především v ofenzivní části. „Vždy nás zdobily důraz a agresivita, to by mělo zůstat i nadále. Hlavně v domácím prostředí. Směrem dopředu chceme hrát více aktivně, presinkově, získávat balony výš a zapojovat se do útoku ve více lidech,“ sdělil.

Trojice letních posil se zatím ukazuje v dobrém světle. „Středopolaře Vacka dobře známe z jeho loňského působení u nás. Opět prokazuje, že může hrát ve středu, ale i na kraji zálohy. Také další dva noví hráči si vedou dobře,“ ocenil Michal.

A ještě pokračoval. „Fanda Nečas mě příjemně překvapil. Že je dobrým fotbalistou jsem věděl, ale jeho přístup i agresivita jsou příkladné. Záložníka Vaška sice poněkud limituje zranění, ale do ofenzivy se jeví také dobře.“

Jelikož kádr po minulé sezoně opustilo více hráčů, rádi by v Novém Městě přivedli další posily. „Chtěl bych jednoho hráče na post stopera či krajního obránce. K němu poté i jednoho křídelního hráče. Ideálně ještě do začátku sezony, ale klidně i po jejím startu,“ řekl Michal.