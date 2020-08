Už sobotu dopoledne od 10.15 vyběhnou na stadionu divizního Humpolce k poslednímu přípravnému duelu hráči Velkého Meziříčí. „Věřím, že naše forma dál půjde nahoru. Je to pro nás poslední zápas, kde se dá něco vyzkoušet. Je to závěr přípravy, sám jsem zvědavý, jak na tom jsme,“ sdělil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten si uvědomuje, že generálka bude trošku jiná než to, co jeho svěřence čeká na úvod nového ročníku MSFL. „Je pravdou, že Humpolec a Uničov jsou přece jenom rozdílní soupeři. Humpolec nás vzadu asi tolik neprověří, tady to od nás bude více o útočné fázi. V Uničově to v prvním kole bude vypadat určitě jinak,“ připustil kouč Velmezu.

K zápasu by měl odcestovat zúžený kádr. „Věřím, že k utkání hráči přistoupí zodpovědně. Vezmu s sebou jen tři nebo čtyři náhradníky, kteří také dostanou šanci. Ale hlavně chci, aby základní sestava odehrála maximum času. Dřívější střídání přijde jen v případě nějakého zranění či jiné komplikace.“

Také herní rozestavení stabilního účastníka třetí ligy by se nemělo nikterak měnit. „Změna by nastala pouze v případě nějaké vynucené okolnosti. Rozhodně se nechceme přizpůsobovat soupeřům, spíše mi jde o to, aby se oni v jednotlivých zápasech přizpůsobovali nám,“ usmál se kouč Meziříčí.

Na hrotu ofenzivy tak dál počítá jen s jedním útočníkem. „Na něm začne sezonu Tonda Plichta, ale není to tak, že by ostatní neměli šanci. Mladý Míra Malata mu určitě bude šlapat na paty. Zatím se ale sžívá s mužským fotbalem,“ dodal Šimáček.

Fotbalisté Nového Města vyběhnou v sobotu od 17.00 na svém stadionu k souboji s Živanicemi. „Je to pro nás už tradiční soupeř v přípravě. Je to kvalitní a fotbalové mužstvo, které celkem úspěšně působí v České fotbalové lize. Bude to pro nás dobrá prověrka před začátkem sezony,“ přiznal kormidelník Nového Města Richard Zeman.

Ten bude moci v utkání vyzkoušet novou posilu, která v průběhu týdne dorazila ze Zbrojovky Brno. „Minimálně na podzim u nás bude hostovat dvacetiletý středopolař Filip Holman. Absolvoval s námi jeden trénink a v sobotu hned dostane příležitost se ukázat také při zápase,“ doplnil Zeman.