Ten dál přidává zajímavou statistiku. „Díval jsem se na předešlé ročníky a pokaždé jsme z prvních pěti domácích utkání v sezoně shodně získali jen pět bodů. Přesně tak, jako letos na podzim. Pokaždé jsme měli těžké soupeře a byly to obtížné starty.“

Los se s hráči Nového Města ani tentokrát příliš nemazlil. „Kvalita soupeřů, s nimiž jsme se utkali v domácím prostředí, rozhodně sehrála svoji roli. Béčko Slovácka (výsledek 1:1) překvapivě po podzimu ligu vede. Vyškov (1:2) je třetí, ale pokud by vyhrál v dohrávce, půjde do čela. Kroměříži (0:1) patří čtvrtá příčka, béčka Olomouce (3:3) i Ostravy (3:2) mají také velkou sílu. To je prostě realita. Ale prohráli jsme jen dvakrát, navíc pokaždé těsně,“ komentoval.

Podle jeho slov to ovšem není velkým překvapením. „Má to svoji logiku. Přece jen nejsme stabilním účastníkem MSFL, spíše o ni bojujeme. Jsme tak pod polovinou úspěšnosti a musíme si pomáhat venku, kde dokážeme bodovat,“ potěšilo jej.

Může v ne úplně příznivých výsledcích doma hrát roli i psychika? „Možné to je. Někteří mladí tomu doma podléhají, naopak venku jsou uvolněnější. To je ale špatně, chtěli bychom to změnit,“ nepřekvapil odpovědí.

Nabízí se však ještě jeden možný faktor. „Náš stadion je přece jen stísněnější, pokud chceme na soupeře nastoupit, hůře se prosazujeme. Také útočník Duba, který si s obranami soupeřů umí poradit, se hodí spíše do většího hřiště, kde dokáže vyřešit brejk. Dá se s tím ale pracovat, cestou je extrémní nástup,“ dodal Zeman.