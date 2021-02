Ne úplně vydařený podzim prožili v letošním ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy hráči Nového Města na Moravě. Především v jejich defenzivě, rovněž vinou řady zranění, to docela skřípalo.

Proto také jejich kouč Richard Zeman už v říjnu avizoval, že musí dojít k posílení obranné vozby. A slova následovaly činy. V lednu dorazil z FC Vysočina talentovaný gólman Michal Lancman.

Na něj nyní navazuje stoper Jiří Huška, který přichází z druholigového Blanska. „Jiří Huška k nám přichází na půlroční hostování. Když se naskytla možnost jeho angažování, ani na chvíli jsme nezaváhali,“ popisoval trenér Nového Města Richard Zeman.

Dvaatřicetiletý Jiří Huška je odchovancem Zbrojovky Brno, za níž před lety odehrál také čtrnáct prvoligových zápasů. Poté ovšem pověsil profesionální kariéru na hřebík a na živobytí si vydělává v civilním zaměstnání.

To se změnilo po loňském postupu Blanska do druhé ligy, kterému Huška dopomohl v roli kapitána. „Záleží, jestli dostanu příležitost si zahrát, nebo ne. Všichni vědí, že se budu kvůli práci účastnit pouze odpoledních tréninků. Uvidíme taky, jak klub posílí a jestli na mě zbude místo,“ říkal skromně loni v létě zkušený zadák.

Na podzim si Huška v kádru nováčka pozici v základní sestavě nevybojoval, proto přichází na Vysočinu. „Huška byl jedním z pilířů Blanska ve třetí lize. Je to dostatečně zkušený hráč, který by nám měl výrazně pomoci,“ nastínil kouč Vrchoviny.

A co konkrétně si od vytáhlého obránce slibuje? „Je výborný ve vzduchu, a to nejen vzadu, ale také směrem do ofenzivy. Na podzim jsme gólů po centrech inkasovali docela dost, věřím, že se v tom nyní zlepšíme,“ naznačil svá očekávání.

Navíc bude mít při skládání obranné čtyřky do jednotlivých zápasů přece jenom větší možnosti než na podzim. „Po zranění by se měl vrátit zraněný stoper Batelka, který byl předtím naším stěžejním hráčem v obraně. Uvidíme, jak na tom bude,“ dodal Zeman.