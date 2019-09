Hráči Nového Města v 7. kole Moravskoslezské fotbalové ligy přivítali nováčka z Rosic a od úvodních minut si vypracovali značnou herní převahu. Jenže žádnou z mnoha šancí neproměnili, naopak sami v závěru první půle po rychlém brejku inkasovali.

„Inkasovaný gól byl pro nás velký problém, protože Rosice umí výborně bránit. Navíc na rozbitém terénu, který hodně ztěžoval kombinaci, nám především v šestnáctce chyběl důraz. I tak to ale mělo být v poločase bez branek,“ mrzelo kouče Richarda Zemana.

Po změně stran se utkání odbývalo ve stereotypní snaze domácího celku po vyrovnání. Jenže obrana Rosic, na čele s výborným gólmanem Juranem, ani jednou nezaváhala.

„Rosice mají pevnou obrannou čtyřku, doteď inkasovali jen šest branek, i to o něčem svědčí. Věřím ale, že pokud bychom v závěru první půle zbytečně neinkasovali, bylo by to ve druhém poločase jiné,“ přemítal Zeman.

Ještě hůř se po utkání dalšího kola moravskoslezské divize D cítil trenér Bystřice nad Pernštejnem Oldřich Veselý.

„Za moji krátkou fotbalovou kariéru jsem ještě nezažil to, co s námi sudí v sobotu proti Ždírci provedl,“ musel se po porážce 2:3 hodně uklidňovat šestatřicetiletý lodivod.

„Předně vůbec nechápu, proč jedou do Bystřice pískat sudí až z Ostravy, což je dobrých 400 kilometrů. Navíc tak hrubé ovlivnění zápasu, které se jim „povedlo“, jsem dlouho neviděl. Za stavu 1:1 měl jít gólman hostů ven, protože mimo vápno fauloval Prášila, který by zakončoval do prázdné branky. Chvíli poté pak opět Prášil z malého vápna zakončoval a obránce hostů jej evidentně fauloval, což nám potvrdilo i video,“ čílil se Veselý, jehož nadzvedly také první a třetí inkasovaná branka.

„Při prvním gólu Ždírce byli v naší zdi tři hráči hostů, což je podle nových pravidel zakázáno. Penalta před třetí brankou pak byla hodně sporná.“

Své hráče však mohl po utkání pochválit. „Byl to náš nejlepší výkon doma, hlavně v prvním poločase. Jsem z toho utkání ale tak znechucený, že bych s trénováním nejraději okamžitě sekl,“ přiznal se Oldřich Veselý.