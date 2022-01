V srpnu na sebe oba celky narazily v rámci 4. kola Moravskoslezské fotbalové ligy. Tehdy až překvapivě jednoznačně, po výsledku 4:1, bral Na Stoupách tři body domácí celek. Ve stejném areálu, tentokrát ovšem na umělé trávě, se vítězství juniorky FC Vysočina zopakovalo.

Domácí celek přitom nastoupil v ještě mladší sestavě, než bývá obvyklé. „Od začátku sezony si držíme poměrně úzký kádr, z nějž ještě někteří další hráči vypadli. Našemu dorostu odpadl zápas proti Pardubicím, tudíž se přímo nabízelo, abychom jim dali příležitost,“ sdělil jihlavský trenér Michal Veselý.

Do sobotního utkání tak mohl protočit takřka dvě kompletní jedenáctky. „Kromě dorazového ročníku jsme nasadili ještě dva hráče o rok mladší. Zajímalo nás, jak se s tím kluci popasují. A musím říci, že to zvládli se ctí.“

Rozdíl mezi oběma mužstvy nebyl jen ve zkušenostech, ale také ve fyzických dispozicích jednotlivých fotbalistů. „Samozřejmě se občas stalo, že se rozdíl mezi dorosteneckým a dospělým fotbalem projevil. Naši kluci občas v osobním souboji od soupeře odlétli, jindy se zase dostali nevynucenou ztrátou pod tlak. Nijak výrazně ovšem nepropadali,“ potěšilo kouče FC Vysočina.

Především pokud se jednalo o kombinaci, ale jeho svěřenci nikterak nezaostávali. Spíše naopak. „Řekl bych, aspoň mi to tak přišlo, že jsme byli herně lepším, fotbalovějším mančaftem,“ všiml si.

Viděl ale také problémy. „Pokud se hráči Vrchoviny dostali do rychlého protiútoku, pokaždé to před naší brankou hrozilo inkasovaným gólem. Několikrát nás musel podržet gólman. Dá se říci, že to bylo takové klasické přípravné utkání,“ popisoval.

Jediná branka sobotního zápasu přišla pár minut před závěrečným hvizdem. „Po pěkné křídelní akci přišel centr do vápna hostů, kde odražený balon poklidil do sítě z druhé vlny nabíhající Walter. Výhra nás těší, ale moc bych ji nepřeceňoval. Více bychom ji potřebovali za dva měsíce v Novém Městě,“ pousmál se Veselý při připomenutí mistrovského duelu.

Jeho protějšek byl po závěrečném hvizdu sobotního přípravného utkání hodně nespokojený. Těsná porážka 0:1 jej tolik netrápila, spíše šlo o to, jakým způsobem k ní došlo. „Nejsem vůbec spokojený. Během devadesáti minut jsme šli třikrát sami na brankáře domácích, Jenže dvakrát Partl a jednou Duba na něm pokaždé ztroskotali. Oba zvolili špatné zakončení,“ mračil se kormidelník Nového Města na Moravě Pavel Procházka.

Také na startu herní přípravy se tak jen potvrdilo, co bylo na podzim největší bolestí Sportovního fotbalového klubu. „Ukázalo se, proč jsme na podzim vstřelili jen sedmnáct branek. Jejich střílení je pro nás velkým problémem, znovu se to prokázalo. Musíme na tom dál pracovat,“ krčil rameny.

Zcela spokojený však zkušený trenér nebyl ani s výkonem svého mužstva v obraně. „Jediný gól jsme chvíli před koncem inkasovali poté, co jsme si o něj doslova řekli. Tak dlouho jsme si s balonem v našem vápně nesmyslně zahrávali, až z toho vyplynula akce, po níž padla jediná branka zápasu,“ zlobil se.

Na rozdíl od svého protějšku měl Procházka v sobotu k dispozici pouze jediného náhradníka. „Těch důvodů bylo více. Karantény, nemoci, v jednom případě také osobní a rodinné důvody,“ komentoval.

Po předchozím jediném tréninku na umělé trávě byla na fotbalistech Nového Města znát nerozehranost. „Chtěli jsme, aby si kluci pořádně potrénovali. Soupeř byl kombinačně lepší, to musel každý vidět,“ uznal Procházka.