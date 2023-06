Stačilo v pátek vydržet ještě pár vteřin a byli by v naprosto odlišné situaci. Jenže fotbalisté Velkého Meziříčí z poslední akce Vrchoviny inkasovali a po remíze 1:1 jsou v prekérní situaci. „Stále ještě ten závěr vstřebávám,“ neskrýval kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

V případě udržení těsného náskoku by jeho ovečky nyní byly v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy na čtrnácté, nesestupové pozici. Takto zůstali předposlední a na dvojici Frýdlant a Uherský Brod ztrácí, stejně jako Nové Město na Moravě, jeden bod.

Ztrátu dvou bodů z pátečního derby nepovažoval trenér Velmezu za spravedlivou. „Vrchovině ten bod spadl do klína, ani neví jak. Za mě si tu bodovat vůbec nezasloužili. Ale je to naše chyba, v deseti druhou půli odběháme a pak si nepohlídáme poslední nákop,“ zlobil se.

Vyloučení stopera Mrni těsně před půlí Šimáček stále ještě nevydýchal. „Myslím, že to nepochopil nikdo na stadionu. Proto jsem také na sudího ve velkém afektu po odpískání první půle vystartoval. Servítky jsem si nebral, ale některá slova, kterými jsem ho měl označit, jsem tedy rozhodně neřekl. Ale to je úplně jedno,“ popisoval.

I přesto se ale velitel trenérského můstku fotbalistů Meziříčí na zimní posilu z Velké Bíteše zlobil. „Tomáš hraje na obrovské riziko vůči sobě i týmu. Ten zákrok mu nakonec vyšel, podle mě čistě odehrál balon, přesto se pískal faul a k našemu zděšení pro něj druhá žlutá. Nevím, zda si sudí uvědomil, jaký píská zápas,“ kroutil hlavou.

Před posledními dvěma zápasy tak nemá celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice záchranu ve vlastních rukách. Musí pod sebe v tabulce dostat dva z trojlístku Vrchovina (shodně 30 bodů), Uherský Brod (31) a Frýdlant (31).

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

Podle Šimáčka to je hratelné. „Za celou sezonu se ještě nestalo, že by někdo z těchto týmů dvakrát za sebou vyhrál. Třeba Frýdlant jede na půdu béčka Slovácka a do Hodonína. Za normálních okolností zde bude těžko bodovat.“

Velké Meziříčí hraje v sobotu v Hranicích, v posledním kole pak doma přivítá Frýdek-Místek. „My musíme v Hranicích bodovat a pak porazit Frýdek. Matematicky nám sice ani šest bodů nemusí stačit, ale já jsem přesvědčený, že dvě výhry by nás ve třetí lize zachránily. Ale předpoklady jsou jedna věc, realita pak druhá,“ pousmál se Šimáček.