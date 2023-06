Velké Meziříčí nemělo záchranu ve vlastních rukách. Muselo doma zdolat Frýdek-Místek a současně věřit v zaváhání Vrchoviny i nováčka z Frýdlantu. Jenže nestalo se ani jedno.

Přitom Meziříčí šlo proti Frýdku chvíli po pauze do vedení. „Na hráčích jsem cítil, že v záchranu věří, ale bylo vidět, že oproti nám jsou hráči Frýdku v pohodě. Rozhodně byli více na balonu než my. Po šťastné trefě Dolejše jsme ale šli do vedení my,“ popisoval trenér Meziříčí Jan Šimáček.

Potvrzeno: Juniorka FC Vysočina skončila, Slavoj Polná se tak vrací do divize

Jenže hosté hned po rozehrávce vyrovnali a za další dvě minuty už vedli. „Dojeli jsme na to, co nás provázelo celou sezonu. Místo toho, aby nás vedení uklidnilo, tak soupeři ztrátou koncentrace darujeme vedení. Pak už to od nás byla křeč,“ mračil se lodivod Velmezu.

Konečná prohra 1:3 znamená po osmi letech návrat do divize. „Sestup mě mrzí hlavně kvůli fanouškům. Přišlo jich přes osm stovek, což jsem nečekal, a my je ani nepotěšili výhrou. Co bude dál, to se teprve uvidí,“ dodal Šimáček.

Úplně stejně, byť po odlišném průběhu zápasu, dopadli také fotbalisté Nového Města na Moravě. Ti ve Zlíně nad tamní rezervou po půli vedli 1:0. „Paradoxně právě první půle rozhodla. Měli jsme spoustu šancí, o půli jsme měli vést minimálně o tři branky a bylo by hotovo. To nás ale provázelo celé jaro,“ postýskl si kouč Vrchoviny Lukáš Michal.

Zlatý hattrick. Fotbalisté Nové Vsi triumfovali v krajském poháru potřetí v řadě

Domácí po pauze vyrovnali a ačkoliv hráli závěrečných dvacet minut v deseti, dalšími dvě góly zápas otočili ve svůj prospěch. „Udělali jsme chybu, po níž Zlín vyrovnal. Pak už jsme museli hrát vabank, protože jsme věděli, že Frýdlant v Hodoníně vede a my tak musíme vyhrát. Jenže domácí nás potrestali dalšími dvěma góly,“ sdělil.

V kabině Vrchoviny tak zavládlo po závěrečném hvizdu velké zklamání. „Záchranu jsme si prohráli v průběhu celého jara, nebylo to jen o posledním utkání. Zápasů, které jsme měli zvládnout, bylo mnohem víc. Všichni jsme zklamaní,“ nepřekvapil Michal.