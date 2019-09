Dlouhých šest týdnů čekali na další vítězství fotbalisté Velkého Meziříčí. Po úvodních dvou výhrách totiž v následujících šesti utkáních získali jen tři body za stejný počet remíz. Proti juniorce Zlína se celek z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice mohl radovat z těsné výhry 1:0 díky brance Kriegsmanna po půlhodině hry.

„Vysunutým presinkem jsme od úvodu zápasu získávali spoustu balonů, ale dlouho nás trápila finální fáze,“ přiznával trenér Velkého Meziříčí Libor Smejkal.

„Z druhé půle jsem měl trošku obavu, protože naše výkony jsou letos hodně nevyrovnané. Kluci ale vydrželi běhat, poctivě se vraceli, bylo to od nás také fotbalově mnohem lepší než v minulých utkáních,“ pochvaloval si Smejkal.

Výhru už jeho ovečky potřebovaly jako sůl. „Aby nám neutekl vlak, ale také diváci, jsme už vítězství potřebovali. Hráči do toho dali srdíčko a po dlouhé době byly k vidění také pěkné fotbalové akce. Pokud příští týden zvítězíme v Dolním Benešově, měli bychom se dotáhnout do středu tabulky, což by nás mohlo uklidnit. Navíc už by se měl do kádru vrátit záložník Dolejš, který nám hodně chybí,“ dodal Libor Smejkal.

Duba opět zářil

Ze zisku tří bodů se o víkendu radovali také v Novém Městě na Moravě. Tři body ze stadionu Hlučína Vrchovině zařídil (kdo jiný než) útočník Tomáš Duba. Ten si své trefy rozložil rovnoměrně do obou poločasů.

„V sestavě jsem udělal pět změn a nejenže nám v úvodu nešla kombinace, ale hráli jsme špatně i v defenzivě. Hráči Hlučína měli několik nebezpečných střel, ale pořádnou šanci měli snad jen jednu,“ vysvětloval kouč Nového Města Richard Zeman.

Jeho svěřencům výrazně pomohla vstřelená branka. „Po ní jsme konečně začali kombinovat, bylo to od nás mnohem lepší. Po změně stran jsme chtěli vsázet na brejky, což se po hodině hry podařilo zúročit. Závěr zápasu už jsme si zkušeně pohlídali,“ těšilo Zemana.

V tabulce tak Vrchovině po devíti kolech patří lichotivá osmá příčka.

„V tabulce pravdy jsme plus dva body, v tabulce zápasů venku jsme dokonce na prvním místě. Doma nám to naopak tolik nejde, ale musíme se z toho poučit, když jsme v posledních dvou utkáních byli netrpěliví a zbytečně jsme je prohráli. To nyní musíme změnit a v dalších podzimních domácích duelech bodovat,“ tvrdí Richard Zeman.