BANÍK OSTRAVA B - VELKÉ MEZIŘÍČÍ 4:2

Na hřišti v Markvartovicích začala nedělní dopolední zápas juniorka Baníku zostra. Už v 7. minutě propadl obranou Velkého Meziříčí balon a Buchta zakončil přesně – 1:0.

O deset minut později domácí pěkně zakombinovali a na konci pohledné akce byl opět Buchta – 1:0. Ve 27. minutě se hosté vrátili do zápasu, Mezlík z hranice vápna pěknou střelou snížil. Do konce první půle se hrálo mezi vápny, další gól bohužel padl do sítě Meziříčí. Čtyři minuty před přestávkou hosté chybovali při rozehrávce a rychlý brejk zakončil Lokša – 3:1.

Na drama bylo opět zaděláno v 53. minutě, Bouček centroval do vápna, Plichta šel do souboje s Foltynem, od nějž se balon odrazil za záda Murina – 3:2. Hosté pak byli lepším týmem, hráče Baníku zatlačili, v 75. minutě se ocitl v největší příležitosti Bouček, ale balon si špatně zpracoval a v obtížné situaci už gólmana nepřekonal. Tři minuty před koncem pak po rychlém brejku definitivně rozhodl střídající Bolf.

Góly: 7. a 17. Buchta, 41. Lokša, 87. Bolf – 27. Mezlík, 53. Foltyn (vlastní). Rozhodčí: Pochylý. ŽK: 1:0. Diváci: 164. Poločas: 3:1. Baník Ostrava B: Murin – Russmann, Hasala, Velner, Foltyn (70. Mooc), Lehnert (46. Bolf), Buchta (82. Žák), Lokša (90. Raab), Celba (85. Urban), Pokorný, Kaloč. Velké Meziříčí: Kruba – Puža, Šimáček, Komínek, Pavlík – Demeter, Šuta (74. Simr), Mezlík, Bouček (83. Kotoun), Řezáč (72. Kriegsmann) – Plichta. Nejlepší hráči: Kaloč, Lokša - Mezlík.