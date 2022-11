Pro další průběh sezony nesmírně cenné tři body získali v neděli dopoledne fotbalisté Velkého Meziříčí. Domácí výhra 3:2 nad nováčkem z Hranic se ovšem nerodila lehce. „Po dlouhé sérii bez výhry jsme tři body moc potřebovali. Je ohromně důležité, že jsme to zvládli,“ oddechl si kouč Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten neskrýval, že zrovna zasloužené vítězství to nebylo. „Jak jsme předtím v sezoně kolikrát ztratili zápasy, v nichž jsme měli na lepší výsledek, tak tentokrát to bylo přesně naopak,“ uznal.

Smetana: Tři body by nás neměly uspokojit, ale je to motivace do další práce

Když ale jeho ovečky inkasovaly deset minut po změně stran branku na 1:2, Šimáčkovi dobře po těle nebylo. „V tu chvíli to s námi nevypadalo dobře. Naštěstí hned vzápětí Hranice chybovaly, my díky tomu vyrovnali, což nás nakoplo k obratu,“ všiml si.

Velkou zásluhu na výhře 3:2 měl gólman Velkého Meziříčí. „Adam Dubec vytáhl několik excelentních zákroků, hlavně v závěrečné půlhodině. Za naši výhru musíme děkovat hlavně jemu,“ zdůraznil Šimáček.

Bod za remízu 2:2 přivezli ze hřiště Kvítkovic v neděli fotbalisté Nového Města na Moravě. Brzy po začátku zápasu sice prohrávali, ale ještě do poločasu skóre otočili.

Navíc se prezentovali dobrým výkonem. „Chtěli jsme hrát aktivně, proto byli na hrotu tři útočníci. Neustále jsme tak domácí napadali, což se nám vyplatilo. Byl to určitě náš nejlepší letošní výkon na hřišti soupeře,“ cenil si asistent trenéra Vrchoviny Petr Follprecht.

Divizní podzim: Fotbalisté Žďáru prokázali progres, trojlístek u dna si koleduje

Po změně stran ale bylo všechno jinak. Domácí po hodině hry vyrovnali z penalty. „Byla úplně vymyšlená. Duda čistě vypíchl balon útočníkovi Kvítkovic a sudí odpískal penaltu,“ zlobil se.

Sporný okamžik zápas poznamenal. „Ani ne ten okamžik, jako výkon sudího. Ten ze zápasu udělal úplnou bramboračku, pískal fauly, které nebyly a obráceně, takže se pak více diskutovalo, než hrálo,“ mrzelo jej.

Úmysl v tom však asistent kouče Vrchoviny neviděl. „Nebylo to o tom, že by chtěl sudí někomu připískávat, prostě to neumí. Vím, že si tím moc nepomohu, ale musím říci, že kvalita rozhodčích ve třetí lize je až zarážející,“ kroutil Follprecht hlavou a dodal. „Bod zvenku bereme, ale cítím, že jsme měli na víc. K tomu ještě průběh druhého poločasu…“