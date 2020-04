Největší starost měl především o kondici, ale obecně i chuť fotbalistů se vrátit zpět do tréninkového i zápasového kolotoče. „Když půjde všechno dobře, tak znovu začnou hrát až někdy v průběhu srpna. Reálně to znamená, že budou devět měsíců bez mistrovské soutěže, to je dost zásadní problém. Obávám se toho, že jich hodně může skončit, nebo se dát na individuální sporty. Může to řadu z nich odradit, hlavně v nižších soutěžích. U řady hráčů poklesne motivace, navíc nebudou v takové kondici, v jak by měli být,“ zdvihá Zeman varovný prst.

Může se možnost konce kariéry týkat i někoho ze zkušenějších fotbalistů v kádru klubu z Vysočiny? „Nevím o tom, že by někdo z těch starších chtěl končit. Záleží na tom, jak se kluci budou cítit, zda by chtěli na úrovni třetí ligy končit takovým způsobem. Na druhou stranu to pro ně nebude jednoduché, nalézt pak ve velkých vedrech motivaci k opětovnému tréninku. Těžko se na to v tuhle chvíli odpovídá,“ přiznal Zeman.

Jeho svěřenci mají naplánované individuální tréninkové plány až do období po velikonočních svátcích. „Po nich už jsme tak trošku počítali s tím, že by se mohlo začít skupinově trénovat. Zatím to ale nevypadá, uvidíme proto, jak se situace vyvine. Jakmile to půjde, chci začít třikrát týdně trénovat,“ potvrdil lodivod Nového Města.

V neposlední řadě se podle Zemana koronavirová epidemie promítne také do ekonomické situace klubů. „Sice jsem nad tím příliš nepřemýšlel, ale ve fotbalu obecně bude letos peněz určitě méně. Stát jistě dupne na dotační tituly, města budou opatrnější, protože budou mít menší výběr daní, navíc i sponzoři budou škrtat. Bude to dost razantní a promítne se do všech soutěží, některé kluby se soutěží třeba i samovolně zřeknou,“ domnívá se trenér třetiligového týmu.