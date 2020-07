Druzí jmenovaní budu moci i v dalším ročníku MSFL spoléhat na střelecké schopnosti útočníka Tomáše Duby.

Ten se do kádru vrátil z testů v týmu nováčka druhé ligy Blanska. „Prý se nehodil trenérovi do koncepce. Na jednu stranu jsem Tomášovi přál úspěch a počítal jsem s tím, že odejde. Na straně druhé jsem samozřejmě rád, že u nás zůstane a věřím, že bude dál střelecky produktivní,“ sdělil kouč Nového Města Richard Zeman.

V dresu Vrchoviny už se na podzim neobjeví další útočník Dočekal, který z mateřské Líšně po roce znovu zamířil do Rakouska. „Přitom jsme s Líšní měli dohodu, že u nás muže dál pokračovat. Naproti tomu hostující Šteffl i Chloupek u nás budou dál působit,“ potěšilo trenéra Vrchoviny.

Ten se ještě poohlíží po dalším posílení mužstva. „Ještě jej potřebujeme doplnit o dva hráče. Jednání probíhají, uvidíme podle toho, jak se vykrystalizuje situace v klubech z vyšších soutěží. Měl by to být jeden hráč na lajnu a hodil by se i univerzál do středové formace,“ nastínil Zeman.

Fotbalistům Velkého Meziříčí se v přípravě výsledkově daří. Herně to však pokaždé nebylo ono. „Je to příprava, tedy tréninkový proces, který by se měl splnit. Někdy to holt jde lépe, jindy pro změnu hůř,“ vysvětlil trenér Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Ten byl nejvíce spokojený naposledy, kdy jeho ovečky zdolaly rezervu Jihlavy. „Věřím, že už naše forma půjde nahoru. Uvidíme, co nám přinese generálka proti diviznímu Humpolci.“

Z noviců v kádru má nejblíže do základní sestavy ofenzivní univerzál Jan Nedvěd. „Je vidět, že pro něj je to nejmenší skok. Se třetí ligou má zkušenosti, u něj je to spíše o tom se sehrát, protože po něm chceme něco jiného než hrál v Rosicích. Jeho výhodou je navíc velká univerzálnost,“ pochvaloval si.

Bratři Malatovi, kteří se vrátili z dorostu Jihlavy, mají k základní sestavě dál. „Ti se s chlapským fotbalem sžívají. Zatím se z nich více prosazuje útočník Marek, o něj se nebojím,“ dodal Šimáček.