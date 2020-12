Jeho přestup se v létě upekl doslova na poslední chvíli. „Celou letní přípravu, přibližně dva měsíce, jsem absolvoval v Blansku. Tam mi pouhý týden před začátkem soutěží sdělili, že se mnou trenér Machala nepočítá,“ trošku si postýskl v rozhovoru pro klubový web Jiří Tulajdan, jehož rodiče pocházejí z Ukrajiny.

Na rozhodování o tom, kam zamířit, tak měl pouhé dva dny. „Jelikož jsem tu znal pár kluků, zvolil jsem Nové Město na Moravě. Tohoto rozhodnutí nelituji, protože je tu skvělá parta a splnilo to svůj účel i co se herního vytížení týká,“ pochvaloval si.

Právě vzhledem k pozdnímu příchodu do mužstva pro něj začátek nového ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy nebyl zrovna jednoduchý. „Každý potřebuje čas na to, aby se přizpůsobil. V tom ani já nejsem výjimkou. Naskočit z lavičky a ukázat se během pár minut není zrovna jednoduché,“ přiznal.

Po zranění střelecké stálice Tomáše Duby ovšem musel dvaadvacetiletý útočník brzy naskočit do základní sestavy. „Ze sportovního hlediska bych byl raději, pokud by se Dubis nezranil a já si o místo v základní sestavě řekl mými výkony. Ale takový je holt fotbal. Doufám, že v únoru už bude Dubis připraven v plné síle,“ vyslovil své přání.

To, že podzimní část letošního ročníku musela být předčasně ukončena jej, celkem logicky, příliš nepotěšilo. „Pokud děláte něco, co vás baví, jen těžko můžete být spokojený s tím, když vám to někdo zakáže,“ pousmál se.

Na jarní část, která začne už v únoru, se těší. „Máme co napravovat, protože s tím, co jsme na podzim předvedli, příliš spokojení být nemůžeme,“ zdůraznil.

O tom, na který zápas z podzimu by chtěl ve druhé polovině ročníku navázat, měl útočník Vrchoviny jasno. „V paměti mi nejvíce zůstal poslední domácí zápas s rezervou Baníku Ostrava. V posledních minutách jsme dokázali otočit nepříznivé skóre a zvítězit 3:2,“ připomněl Tulajdan.