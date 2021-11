Sice jsou po podzimu až na předposledním místě tabulky Moravskoslezské fotbalové ligy, přesto se nedá říci, že by úplně zklamali. Před rokem totiž fotbalisté béčka FC Vysočina Jihlava získali během nedohrané podzimní části pouhé tři body. Letos si vedli přece jen lépe. „Je to realita. Mít o tři body více, asi bych byl spokojenější,“ sdělil v hodnotícím rozhovoru pro Deník trenér jihlavské juniory Michal Veselý.

V tabulce jste se po většinu podzimu drželi okolo dvanáctého místa. Výsledky posledních dvou kol způsobily, že jste poklesli až na předposlední pozici. Jaké bude vaše hodnocení podzimu?

Určitě nejsme spokojeni. Jsme v tabulce tam, kde jsme, ale ten bodový rozestup mezi mužstvy nad námi je minimální. Bodů jsme poztráceli dost, což bylo asi nejvíce dáno nezkušeností. Přece jen máme hodně mladý mančaft, navíc doplňovaný dorostenci. Na to se ale v žádném případě nemůžeme vymlouvat.

Zisk čtrnácti bodů je tedy málo?

Je to realita. Mít o tři body více, asi bych byl spokojenější. V podstatě by to splňovalo má předsezonní očekávání, kdy jsem si nastínil, kde se můžeme pohybovat.

Jedenáct ze čtrnácti bodů jste získali v domácím prostředí. Je to dost vzhledem k tomu, že doma jste většinou nastupovali v silnější sestavě?

Je pravdou, že při domácích zápasech se nám ze začátku ročníku dařilo tým doplnit hráči z áčka, ale výsledky nepřicházely. Třeba s Blanskem jsme ztratili bod až v poslední minutě, přitom bylo v sestavě sedm nebo osm hráčů z áčka. Proti Dolnímu Benešovu jsme ještě pár minut před koncem vedli 3:1 a přesto nakonec brali jen bod.

Podobně jste nedotáhli k vítězství ani vedení 2:0 ve Znojmě?

Ano. Znojmo vyrovnalo, ale my ještě v poslední minutě zahodili penaltu. To jsou všechno ztracené body, které by nás v tabulce posunuly úplně někam jinam.

Prakticky v každém zápase jste nastupovali v odlišném složení. Jak moc vás trápila nesehranost?

V dlouhodobé soutěži je to samozřejmě hodně cítit. Prakticky každý zápas jsme nastoupili v úplně jiné základní sestavě. Na druhou stranu je toto úděl všech juniorských týmů. Jde o individuální schopnosti hráčů, ale také to, co nám dovolí soupeř. V každém případě ale platí, že záchrana povede přes domácí zápasy.

Z venkovních duelů jste vytěžili jen tři body za stejný počet remíz. Kromě již zmíněného duelu ve Znojmě, dalo se vytěžit více?

Venku posílení mužstva o kluky z áčka není takové. Ale to je realita, která na nás čeká také na jaře. Ve Znojmě jsme dva body ztratili, ale ty dvě další remízy byly plusové. Pokaždé říkám, že venku můžeme jen a jen získat, to ovšem platí o většině mančaftů. Vždyť ve třetí lize nastupuje spousta exligových hráčů, které naši kluci znají z televize a najednou proti takovým jménům mají nastoupit. To pro ně rozhodně není jednoduchá situace.

Jaká byla úroveň soutěže? Mění se nějak v průběhu posledních sezon?

Třetí liga je specifická soutěž, složitá a poměrně náročná. Mezi jednotlivými mančafty, resp. městy, jsou velké dálky. Jsou tu zkušené, tradiční týmy, které soutěž dlouhodobě hrají. Její kvalita je stále hodně vysoká.

Pro jaro asi nemáte jiný cíl než záchranu?

Soutěž rozhodně chceme zachránit. Vyšší cíle si zřejmě nemůžeme dávat. Pro kluky, kteří skončí v dorostu a nevejdou se do áčka, by bylo působení jen o soutěž níž úplně ideální.