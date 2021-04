Loňský podzim mu především kvůli nepříjemnému zranění moc nevyšel. Nyní útočník třetiligových fotbalistů Nového Města na Moravě Tomáš Duba doufá, že si na jaře aspoň trochu spraví chuť. „Věřím, že se soutěž alespoň částečně dohraje,“ vyslovil své přání v rozhovoru pro týdeník Vysočina Tomáš Duba.

Tomáši, začnu obligátní otázkou. Jak trávíte volný čas v posledních měsících a týdnech?

Kromě práce jsem chodil převážně běhat a občas jsem také jezdil na kole.

Neleze vám už neustálé běhání trošku na nervy?

Ze začátku mi to ani moc nevadilo, ale teď už je toho i na mě až dost. Už bych si přál mít konečně také balon u nohy.

Co vaše podzimní zranění, už jste v pořádku?

Měl jsem prasklinu v zadním stehenním svalu, ale už by to mělo být v pořádku. Cítím se dobře, pro jaro bych měl být fit.

Bude se tedy podle vás na jaře hrát?

Podle mého se hrát bude. Já osobně tedy doufám, že to tak dopadne, že se soutěž alespoň částečně dohraje. Prostě tak, aby se mohla udělat konečná tabulka a i v těchto omezených možnostech se mohly určit ze všech soutěží postupy a sestupy.

Vzhledem k vašemu postavení v tabulce vás ale nečeká nic jednoduchého?

Pro nás bude každý zápas důležitý. Čekají nás soupeři, které bychom měli porážet, pokud chceme ve třetí lize zůstat. Věřím ovšem, že budeme patřičně připravení.

Jak velkou roli přitom bude hrát domácí prostředí, byť bez fanoušků na tribunách?

Sice je to ošemetné, ale hrát doma bude určitě i tak výhodou. Jako vždy bude důležitý první zápas. Pokud se nám podaří dobře odstartovat, dostaneme se do herní pohody.

Také vás se nemohu nezeptat na nedávné výkony české reprezentace. Co jste jim říkal?

V poslední době udělala velký progres, hraje atraktivní fotbal, moc se mi líbí. Po letech se na ni opět dá dobře koukat.

To samé se dá říci také o pražské Slavii. Zeptám se, jste sparťan nebo slávista?

Jsem fanouškem Slavie. Moc jí fandím a přeji, aby přes Arsenal postoupila v Evropské lize dál.

Kam v ní letos až může dojít?

Nejdříve musí zdolat Arsenal, ale i poté zůstane ve hře ještě spousta dobrých klubů. Třeba Manchester United je pro mě velkým favoritem na vítězství. Podařit se to však může klidně i Slavii, rozhodně to není nereálné.

Hra Slavie je založena na výborné fyzické kondici všech hráčů, presinku a vysokém napadání. To jsou atributy, které přece zdobí i hru Vrchoviny…

Samozřejmě se nemůžeme se Slavií rovnat, ale styl hry je asi podobný. I my hodně presujeme, také fyzické dávky, co jsme měli v zimě naběhat, tomu odpovídali. Určitá podobnost znát asi je.