Přitom především zájem ze strany Znojma, které rovněž působí ve třetí lize, byl skutečně enormní. „Několikrát mi volali, cítil jsem, že o mě stojí. Je to ale také třetí liga, což se mi nyní jinde, než ve Velkém Meziříčí, hrát nechtělo,“ popisoval Plichta.

Na případnou nabídku z vyšší soutěže, tedy profesionální úrovně, by si troufl? „V závěru sezony se ke mně doneslo, že o mě je zájem ve druhé lize. To by pro mě určitě byla výzva. Mně osobně se ale nikdo neozval, tak nevím, co na tom bylo pravdy,“ usmíval se.

O angažování sedmadvacetiletého útočníka se zajímal rovněž divizní Havlíčkův Brod. „Je to pravda, ale to jsem hned zavrhl. Není v tom nic proti Brodu, ale přece jenom si myslím, že na to, abych šel o soutěž níž, mám ještě nějaký čas,“ vysvětlil.

Aby ne, když byl loni šestým nejlepším střelcem Moravskoslezské fotbalové ligy. „Nějaký gól jsem samozřejmě ještě mohl přidat, ale jinak jsem spokojený. Patnáct gólů, to už je solidní meta,“ lebedil si Plichta.

Podobně spokojený byl také s konečným devátým místem svého celku. „Podle mého je to výborný výsledek. Když se člověk podívá, jak kvalitní mančafty v této soutěži jsou… Někde jsme sice body zbytečně ztratili, ale jinde je zase nečekaně získali,“ přemítal.

Napodobit takový výsledek ovšem bude v příštím ročníku velice náročné. Během dvou týdnů od skončení loňské sezony totiž klub opustila hned šestice hráčů. „Rozhodně je to pro nás velké oslabení, vždyť jsme přišli o polovinu základní sestavy. Tým bude potřeba rozhodně posílit, abychom mohli ve třetí lize opět hrát důstojnou roli,“ neskrýval.

Po náročné sezoně si rychlonohý útočník klubu ze Žďárska aktuálně dopřává dovolenou v severní Americe. „Nejprve navštívím New York a poté vyrazím na pláže do Miami. Chci si především pořádně odpočinout,“ potvrdil Plichta, co bude hlavní náplní řady volných dní.