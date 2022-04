Jako první hráči Nového Města na Moravě. V sobotu od 15.30 přivítají po dvoutýdenní přestávce celek Znojma. „Určitě nám ta pauza pomohla. Částečně zranění hráči, tedy Duba, Vícha, Trojánek a Švanda vypadají, že by pro zápas mohli být v pořádku,“ prozradil trenér Vrchoviny Pavel Procházka.

Rozdíl jediného bodu v tabulce a postavení obou mužstev blízko sestupovým vodám důležitost zápasu zvyšuje na maximum. „Všichni dobře víme, o co se hraje. Na hráče ovšem nikterak netlačíme, protože bychom mohli dosáhnout spíše opačného efektu. Půjdeme si to se Znojmem rozdat,“ nastínil.

Jihomoravský celek zahájil jaro třemi porážkami, ale v posledních dvou duelech už naplno bodoval. „Znojmo mám sice načtené, ale rozhodne, jak se budeme chovat na hřišti. Narazíme na silný mančaft, jehož postavení v tabulce neodpovídá jeho kvalitám,“ předestřel kormidelník Nového Města.

Jeho ovečky ovšem mají na co navazovat. Před dvěma týdny před svými fanoušky zdolali po výborném taktickém výkonu juniorku Jihlavy 1:0.

Na něj budou chtít navázat. „Nehodláme vymýšlet nic nového. Budeme se snažit dodržovat stanovenou taktiku, kterou máme nacvičenou a která nás naposledy dovedla k zisku důležitých bodů,“ potvrdil.

A jaký očekává zkušený kouč zápas? „Znojmo má velice silnou ofenzivní fázi, kondičně jde o dobře připravený tým. Očekávám tudíž ohromně soubojový zápas. Nevím, do jaké míry bude takticky svázaný, ale bojovný bude určitě,“ doplnil Procházka.

Nejlépe z vysočinského trojlístku si v tabulce třetí ligy stojí fotbalisté Velkého Meziříčí. Desátý celek se v neděli od 10.15 na Tržišti utká s předposledními Otrokovicemi.

Ale podcenit ve městě pod dálničním mostem nic nehodlají. „Čeká nás nyní důležitý dvojzápas proti Otrokovicím a v Uherském Brodě. Pokud bychom z něj udělali čtyři, nebo dokonce šest bodů, utrhli bychom se spodku tabulky. Navíc nás hned poté čekají náročné souboje s vedoucím trojlístkem,“ naznačil lodivod Velkého Meziříčí Jan Šimáček.

Od jejich nedělního soupeře očekává kompaktní výkon. „Oni hrají doslova o život, takže to rozhodně nebude žádné nahoru dolů. Počítám, že budou Otrokovice hrát zezadu, se snahou nedostat branku a případně nás trestat z brejkových situací,“ komentoval.

O kvalitách celku ze Zlínska svědčí poslední výhra nad vedoucí Kroměříží. „A to ještě hráli dlouho pouze v deseti. Nejde jen o tento výsledek, také venkovní výhry v Hlučíně a Uherském Brodě o něčem vypovídají,“ prozradil.

Na Tržišti navíc po dvou letech přivítají starého známého. „Pavel Simr toho v Meziříčí na hrotu útoku nahrál spoustu, určitě se bude chtít v dresu našeho protivníka vytáhnout. V našem vápně si na něj musíme dát velký pozor,“ zdůraznil.

V minulém kole Velké Meziříčí nečekaně vyhrálo na hřišti juniorky Slovácka 1:0. V poslední době ovšem u tohoto mužstva bohužel platí, že po hodech přichází půst. „Už jsem kluky upozorňoval, že jakmile se dostaneme do pohody, tak potom hned další utkání z naší strany nestojí za nic. To už se nesmí opakovat, nemáme nic nahráno a čekají nás dva zápasy, kterými se můžeme odrazit do klidných vod. Chci se spíše koukat na to, co je před námi a byl bych rád, kdybychom se v tabulce posunuli nahoru,“ zdůraznil Šimáček.

Na soupeře z úplně jiného ranku narazí rovněž v neděli dopoledne fotbalisté juniorky FC Vysočina. Do Jihlavy totiž přijede třetí Hlučín.

Dočkají se svěřenci kouče Michala Veselého prvních jarních bodů, které by je na posledním místě tabulky přiblížili celkům nad nimi?

MSFL: 23. KOLO

SOBOTA: Frýdek-Místek – Olomouc B (14.30), NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Znojmo (15.30), Kroměříž – Uherský Brod (16.00).

NEDĚLE: Blansko – Ostrava B, Uničov – Slovácko B, JIHLAVA B – Hlučín, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Otrokovice (vše 10.15), Zlín B – Rosice (10.30).