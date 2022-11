Jeho svěřenci přitom do zápasu dobře vstoupili. Neuplynuly ještě ani čtyři minuty hry, když Dolejš po typické akci centroval na zadní tyč a Plichta sice lehce krkolomně, ale zato přesně, namířil balon do branky Hranic – 1:0.

Radost z vedoucí trefy vydržela domácímu souboru třináct minut. Poté podnikli hosté rychlou křídelní akci, centr do velkého vápna Meziříčí se odrazil na jeho hranici, odkud Pak přesnou ránou vyrovnal – 1:1.

Inkasovaný gól celkem z Vysočiny hodně otřásl. „Od tohoto okamžiku byly Hranice lepším týmem. Ještě do konce první půle mohly skóre otočit, ale zachránil nás gólman Dubec,“ uznal Šimáček.

Naopak jeho ovečkám vázla kombinace, takže poločasový nerozhodný stav byl v podstatě milosrdný.

Jenže druhý poločas začal v podobných intencích, v jakých skončil ten první. Navíc už po deseti minutách se opět měnilo skóre.

Meziříčský stoper Sysel si míč ve vlastním vápně zpracovával tak nešťastně, že mu spadl na jeho horní končetinu. Z následného pokutového kopu dostal hosty do vedení Rolinc – 1:2.

Hned po pár desítkách vteřin se ovšem štěstí usmálo také na fotbalisty Velkého Meziříčí. Obránce hostů trefil při odkopu jednoho z protihráčů, balon se odrazil do velkého čtverce k Plichtovi, jenž viděl na pravé straně rozběhnutého Dolejše. Poslal mu přesnou nahrávku a zkušený štírek vyrovnal na 2:2.

