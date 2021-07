Dvoutýdenní volno mají v současné době třetiligoví fotbalisté Nového Města na Moravě. Minulý týden ukončili měsíční přípravný blok, v jehož rámci také testovali osmičku mladých hráčů.

A o větší část z nich má trenér Nového Města Pavel Procházka zájem. „Přál bych si, aby tu zůstali Tomáš Trojánek, Zdeněk Černý, Pavel Pártl, Radek Matulka i Petr Sytař. Vše ale bude ještě záležet na jednání s jejich kluby,“ vysvětloval Procházka.

Druhým dechem ovšem dodával, že to neznamená, že by všichni z této pětice měli blízko do základní sestavy. „Se všemi jednáme poctivě a říkáme jim na rovinu věci tak, jak jsou. To znamená, že budou s týmem trénovat, ale cesta některých do základní sestavy je dlouhá,“ sdělil.

A uvedl konkrétní příklad. „Třeba takový Petr Sytař. Z 1. B třídy, kde nastupoval za Nedvědici, je to do třetí ligy obrovský skok. Proto jsme se domluvili, že to u nás rok zkusí s tím, že herní praxi bude zpočátku získávat hlavně v rezervním mužstvu, které postoupilo do krajského přeboru,“ nastínil.

Právě kmenový hráč Věchnova na něj udělal dobrý dojem. „Vidím, co Petr umí a jak přemýšlí. Jen si potřebuje zvyknout na rychlost hry, soubojové chování a postupně půjde nahoru. Navíc je na trénincích vidět, jak se neustále zlepšuje, má potenciál,“ vysekl poklonu.

V kádru rovněž zůstane odchovanec klubu Roman Hlaváč, který se vrací z mládeže Jihlavy. Naopak z testů ve Vrchovině se Nečas vrací do Nové Vsi a Jiránek do Bystřice. „U obou nám jde o to, že chceme s těmito kluby udržovat dobré vztahy a nechceme je zbytečně „pumpovat“. U obou ale platí, že s námi mohou zkusit zimní přípravu,“ naznačil.

Do letní přípravy, kterou Procházka s týmem zahájí 8. července, ovšem může o jedno jméno přijít. „Záložník Josef Švanda je už podruhé na testech v Teplicích. Přál bych mu, aby se tam uchytil a zabudoval se do ligového kádru,“ dodal.