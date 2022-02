Co jeho mančaftu scházelo? „Chyběla tomu finální fáze. Buď kluci ještě něco zbytečně vymýšleli, nebo jsme celou akci úplně pokazili,“ mrzelo jej.

Po změně stran už s výkonem svého celku tolik spokojený nebyl. „Zatímco první poločas se hodně blížil ideálu, po poločasovém prostřídání šla kvalita naší hry výrazně dolů,“ neskrýval.

Procházka: Výhra potěšila, ale v naší hře je pořád až příliš herních nedostatků

Paradoxem bylo, že i přes to Velmez po pauze třikrát skóroval a nakonec se radoval z vítězství 3:2. „Po dvou rychlých akcích jsme vedli 2:0. Jenže o náskok jsme pak během chvilky přišli. A hodně lacino, to mě mrzí. Ne snad, že by šlo o individuální chyby jednotlivců, spíše náš malý důraz a neschopnost balon jednoduše odkopnout,“ mračil se.

Pomyslným hrdinou zápasu byl záložník Filip Vošmera, autor dvou branek, včetně té vítězné. „Mohlo by ho to povzbudit do dalších zápasů, protože on je mladým hráčem, který má pořád na čem pracovat. To ostatně platí pro celé mužstvo,“ poznamenal Šimáček.

Mnohem hůře než Velké Meziříčí si v sobotu vedl další účastník Moravskoslezské fotbalové ligy z našeho kraje. Juniorka FC Vysočina doma podlehla Tasovicím 2:5.

OBRAZEM: Fotbalisté Ždírce začali debaklem, příliš se nevedlo ani dalším celkům

Rozdíl byl především ve zkušenostech obou soupeřů. „Leckdy šlo až o generační rozdíl. Vždyť za nás opět nastoupila řada dorostenců, zatímco Tasovice měly na hřišti několik borců, kterým už je hodně přes třicet let,“ pousmál se lodivod Jihlavy B Michal Veselý.

Mladičký tým dostal především lekci z produktivity. „V tom nás hosté hodně vyškolili. My jsme sice dobře kombinovali, jenže pouze po velké vápno soupeře. Naše první střela na branku byla až ta branková, kdy jsme ve druhé půli skóre korigovali.“

Navíc ani defenziva jihlavských juniorů nepracovala dobře. „Dá se říci, že z pěti branek soupeře jsme si čtyři prakticky vstřelili sami. Kluci naplno poznali dospělý fotbal,“ dodal Veselý.